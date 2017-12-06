Что в 2018 году изменится в горбольнице №2 Белгорода? Коротко

Как было?

До переустройства приёмное отделение городской больницы № 2 было разделено на два потока: хирургическое и терапевтическое, что создавало определённые проблемы при работе с пациентами. Больным, нуждающимся в экстренной помощи в терапии, приходилось преодолевать большое расстояние, чтобы попасть в корпус с нужным оборудованием.

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Как будет?

Руководство больницы организовало единое приёмно-диагностическое отделение в хирургическом корпусе. Оно включает шесть кабинетов, где одновременно специалисты узкой специальности могут осматривать шесть пациентов разных направлений. Как пояснил главврач Антон Бондарев, теперь будет «не больной к аппарату, а аппарат к больному». Такое переустройство позволит принимать в отделении до 300 пациентов в сутки и не заставит их долго ждать в очереди.

За последних четыре месяца в приёмном покое произошли большие перемены: от установки нового оборудования до разделения помещений. Но больше всего врачи второй горбольницы гордятся международной системой распределения больных на три потока по тяжести их состояния: «оранжевый поток» (в октябре сообщали о том, что в департаменте скорой помощи будет не оранжевый, а красный поток — прим. «Ф».) — по нему будут доставлять больных в крайне тяжёлом состоянии, которым врачи будут восстанавливать жизненно важные функции организма. В «жёлтый поток» будут поступать тяжёлые больные, у которых не будет нарушений функций жизнеобеспечения. Их осматривают, проводят диагностику, а затем направляют в операционный зал или в одно из отделений больницы. «Зелёный поток» рассчитан на тех пациентов, кто вечером или ночью самостоятельно обратился за неотложной помощью. Они получают помощь тут же.

— Крайне тяжёлому пациенту оказывается помощь в первые десять минут, когда его можно спасти. Следующая группа — в течение 30 минут. И третья группа — четыре часа, это лёгкие пациенты, которые пришли на своих ногах, получили необходимый объём медицинской помощи, в том числе диагностической, ушли домой и пошли на работу, — рассказала Резеда Каримова, куратор работы в Белгороде и заместитель главврача скорой помощи в Набережных Челнах.

В новом отделении появился диагностический блок с современным оборудованием, есть специалисты узкого профиля, поэтому помощь будут оказывать максимально быстро. В отремонтированном отделении продумали даже три разных двери, чтобы в одни из них могли доставлять «асоциальных больных» (например, людей с педикулёзом). Здесь же больных будет встречать администратор, который ответит на их вопросы и покажет нужное направление. В больнице также сделали электронную запись на приём по медицинскому полису. Здесь можно будет воспользоваться новой картой «Безналичный мир Белогорья».

Фото пресс-службы Белгородского отделения Сбербанка

— Раньше было так: приходит пациент, его осматривает фельдшер или медсестра. Если есть доктор — осматривает доктор, если нет — то пациент ждёт врача из какого-то отделения. Врач там дежурит, он должен спуститься, что занимает не одну минуту, не две, бывает и пол час, и час... Теперь все узкие специалисты, кто необходим для оказания первичной специализированной помощи, будут находится на месте, — цитирует Антона Бондарева ИА «Бел.Ру».

Обновлённое отделение второй городской больницы станет пятым отделением подобного уровня в России. За основу его работы взяли работу больницы скорой помощи Набережных Челнов.

Когда отремонтированное отделение заработает в полном объёме?

Реконструкцию здания планируют завершить в 2018 году.

Пока свою работу завершили строители, но впереди ещё примерно 70 процентов работы до того момента, когда приёмное отделение будут готово принимать посетителей. На первом этаже должен ещё появиться офтальмологический центр (об этом нашему корреспонденту раньше уже рассказывала руководитель офтальмологического отделения больницы Виктория Башук — прим. «Ф».) и отделение госпитализации.

Фото belregion.ru

— Реконструкция самой больницы — дело хорошее и давно назревающее. Мы сейчас стоим на пороге, когда и медицина должна меняться, и люди. Нужна ещё и реконструкция внутри. Должен быть другой подход к пациенту. Я призываю и говорю о том, что пациент — это номер один! Что бы ни случилось, он пришёл к вам — он номер один. Нужно быть максимально приветливым, вежливым, воспитанным. Ведь на 50 процентов слово помогает выздоровлению. Пациент из-за незнания, что происходит в организме, боится того состояния, к которому он сам себя порой привёл. Стресс, эмоциональная нагрузка, ещё что-то... Поговори с пациентом — ему легче. Сделай диагностику, объясни для чего — ему ещё легче, а потом поговори о результатах диагностики. Всё очень просто: разговариваем, общаемся, качественно, квалифицированно, профессионально оказываем помощь. Так должно быть, — рассказал журналистам Антон Бондарев.