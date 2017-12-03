В Белгороде выпустили банковскую карту «Безналичный мир Белогорья»

В Белгороде выпустили карту «Безналичный мир Белогорья» с электронным чипом и бесконтактной технологией оплаты. Проект реализуют правительство Белгородской области и ПАО Сбербанк при поддержке международной платежной системы Mastercard.

С картой можно быстро записаться на приём к врачу и получать скидки на услуги в медицинских учреждениях. Например, проект уже запущен во 2-ой городской больнице. Карта действует в общественном транспорте. Также при помощи карты клиент может оплачивать покупки везде, где принимают Mastercard. В настоящий момент более 80 процентов магазинов обеспечены соответствующим оборудованием: от крупных сетевых магазинов до киосков.

Отметим, что сейчас карта «Безналичный мир Белогорья» выпущена по зарплатному проекту Сбербанка, администрацией губернатора и БГТУ имени В.Г. Шухова. Если карты будет востребованы у клиентов, их начнут использовать и на других предприятиях региона.