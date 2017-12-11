В Белгородской филармонии провели благотворительный бал-маскарад «Ночь перед Рождеством»

В воскресенье, 10 декабря, активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча провели в Белгородской филармонии свой 14-й новогодний благотворительный бал-маскарад. На этот раз его лейтмотивом стала повесть «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя. Помимо театральной постановки и танцев, участники и гости бала посмотрели выступление фокусника, поучаствовали в розыгрышах и конкурсах, пофотографировались в стилизованных фотозонах.

Часть вырученных с продажи билетов денег организаторы передадут семье семилетней Ники Кожевниковой, которую лечат от острого лимфобластного лейкоза.

— Всегда в этот день ребенок, который начинает свой путь в нашем мире через трудности болезни, получает не только помощь в лечении, но и ощущение заботы и сопричастности к обществу, в котором он растёт. Сказка бала — его возможность узнать доверие к миру. В этом году наша юная гостья вместе с десятками пар окажутся героями всеми любимой истории об отважном Вакуле и рождественских чудесах. Мы напомним себе, что, несмотря на все трудности, даже магические, можно достичь цели и исполнить чью-то мечту. Сюрпризы и особенности бала раскрывать не хочется: участники и гости все увидят сами совсем скоро! — рассказал координатор «Нового поколения» Дмитрий Тупейко.