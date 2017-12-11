Профсоюз «Правда» подвёл итоги благотворительной акции «Книги детям»*

Белгородцам рассказали о пунктах сбора, куда они могли принести дошкольную и художественную литературу, энциклопедии, сказки и другие детские книги. В каждую книгу, по задумке организаторов акции, добродетели могли вставить листок со своими пожеланиями о скорейшем выздоровлении деткам.



Благодаря отзывчивым неравнодушным жителям Белгородчины и партнёрам профсоюза, в восемь детских лечебных и социальных учреждений Белгородской области передали более 500 книг, которые будут приносить радость детям.

К благотворительной акции присоединились партнёры профсоюза «Правда»: детский клуб-парк семейного отдыха «Тропикано», БРОО «Федерация футбола», библиотека в селе Весёлая Лопань, магазин детской обуви «Весёлый пешеход», магазин канцелярских товаров «Канцпарк», магазин спортивных товаров «Спорт деткам», магазин детской обуви Kapika, батутный клуб Space UP, праздничное агентство: «Зайка моя». Партнёры организовали собственные пункты приёма детских книг и оказали значительную помощь в проведении благотворительной акции.

Собранные книги пополнили библиотеки детских лечебных и социальных учреждений Белгородской области: детской областной клинической больницы, городской детской больницы, областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Белгородского центра развития и социализации ребёнка «Южный», социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ивнянского района, Прохоровского центра развития и социализации ребёнка, Большетроицкого детского дома-интерната для умственно отсталых детей, Корочанской школы-интерната.

— В формировании внутреннего мира ребёнка хорошим помощником выступает книга, которая помогает отделять добро от зла, правдивое от лживого, помогает становиться лучше, честнее, милосерднее. Приучая ребёнка к чтению и предлагая ему интересные, познавательные книги, мы воспитываем его. Книги пробуждают интерес к учёбе, труду, самопознанию. Я благодарю партнёров акции, членов профсоюза «Правда» и всех причастных к доброму начинанию, — отметил председатель ММПС «Правда», президент федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев.



Ребята с радостью приняли подаренные книги, в которых лежали письма с добрыми пожеланиями от участников акции.

— «Книги детям» — это замечательная благотворительная акция, которая в век гаджетов и компьютерных технологий приучает ребят к чтению. Для нас в настоящее время очень важно повысить ценность книги для детей. Книги, которые получили ребята, — это классические литературные произведения, иллюстрированные современные детские книги и энциклопедии, представленные в ярком, красочном исполнении. Воспитанники центра с интересом листали страницы книжек, рассматривая картинки и читая тексты знакомых из школьной программы авторов. Это ещё раз доказывает, что книга — лучший подарок! Мы благодарим профсоюз «Правда» за книги, переданные нашему центру, — отметила директор Прохоровского центра развития и социализации ребёнка Альбина Балабанова.

— Мы с удовольствием приняли участие в благотворительной акции профсоюза «Правда» «Книги детям». Посетители нашего детского центра-парка «Тропикано» позитивно восприняли акцию и активно участвовали в сборе книг для детей. Мы рады такой замечательной возможности подарить ребятам учебную и художественную литературу, энциклопедии. Мы готовы принять участие в подобной акции и в будущем. Я считаю благотворительную акцию «Книги детям» важной, поскольку дети из социальных учреждений региона нуждаются в нашем внимании и заботе. Надеемся на продолжение совместной работы над благотворительными проектами, — сказал директор детского центра-парка «Тропикано» Александр Каракулов.

Профсоюз «Правда» в декабре продолжит традицию добрых дел и приглашает белгородцев присоединиться к благотворительной акции «Стань Дедом Морозом». Каждый может подарить волшебный новогодний праздник ребёнку, для которого тепло и внимание взрослых так важны, и доказать, что чудеса в нашем мире случаются, а желания исполняются. Каждый участник акции получит в дар ёлочную игрушку, сделанную руками ребенка. Подробности акции можно узнать по ссылке.