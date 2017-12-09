В Белгороде провели грандиозный новогодний бал для представителей Федерации адаптивного спорта*

В Белгородской государственной филармонии 5 декабря состоялся новогодний бал для членов Федерации адаптивного спорта и их семей. Инициатором и организатором события выступила Федерация адаптивного спорта при поддержке профсоюза «Правда».

Гостей встречала живая музыка, фуршет — всё как в лучших традициях светских приёмов. Девушки в нарядных платьях, мужчины — в костюмах, некоторые приглашённые даже примерили на себя образы всеми известных героев фильмов и сказок.

— У каждого из вас в уходящем году было много событий — это и спортивные достижения, и успехи в творчестве, ведь все вы занимаетесь любимым делом. Но одно событие, я уверен, станет импульсом для развития спорта в регионе — это создание областной Федерации адаптивного спорта, которую возглавил Сергей Иванович Фуглаев. Этот замечательный праздник проводится впервые, и я хотел бы выразить уверенность в том, что он станет традицией, — обратился к гостям начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков.

Для гостей ещё до начала официальной части работали несколько интерактивных площадок и фотозоны. Члены Федерации адаптивного спорта разделили этот вечер со своими семьями. Детей весь вечер развлекали аниматоры в костюмах героев известных мультфильмов и Дед Мороз со Снегурочкой.

— Сегодня здесь собрались друзья и единомышленники — у нас очень мощная и сильная команда, и то, что мне доверили её возглавить, — это большая честь. Впереди у нас много работы: это и проведение спортивных мероприятий, и взаимодействие с другими спортивными федерациями, и включение в наши ряды ещё большего числа спортсменов, и многое другое. И этот праздник мы проводим, чтобы пообщаться в непринуждённой обстановке, обсудить наши дальнейшие дела и перспективы. Лично для меня этот опыт объединения людей с особенностями здоровья очень важен: спорт им, как и обычным людям, помогает увереннее идти по жизни, получать от жизни радость. Занятия спортом дают силу духа — тот стержень, на котором, я считаю, держится мир: если ты можешь преодолевать себя, заставлять себя тренироваться, — тебе всё по силам! Люди с особенностями здоровья — прекрасные, замечательные, они спортсмены, интеллектуалы, отличные специалисты, это сильные, волевые люди, я многому у них учусь. И хочется ещё больше сделать для них, для спорта, для родной Белгородчины, для нашей страны, — отметил председатель профсоюза «Правда» и президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев.

Поздравить спортсменов с особенностями здоровья приехали друзья и партнёры Федерации: начальник управления физической культуры и спорта области Олег Сердюков, руководитель управления физкультуры и спорта Белгорода Михаил Носков, директор Новооскольской школы-интерната Татьяна Захарова, а также руководители образовательных учреждений и общественных организаций Белгорода. Они пожелали членам федерации и их семьям в будущем году здоровья и сил для новых свершений и побед.

— Я всегда говорю о том, что всем нам необходимо верить в чудо. И новогодние праздники это, конечно же, ожидание чудес. Это прекрасно, что у нас есть Федерация, которая поддерживает нас. Это здорово, что есть вы — люди, которые с пониманием относятся к нашей работе. А мы стараемся делать для вас всё возможное, — отметила директор Центра адаптивного спорта и физкультуры области Елена Стрижакова.

Сергей Фуглаев, подводя итоги работы Федерации отметил, что с начала работы организации в её ряды вступили более 320 спортсменов, что не может не радовать. Календарь 2017 года (с августа) был насыщен масштабными спортивными и общественными событиями. Федерация организовала 20 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий: первенство России по баскетболу, где белгородцы заняли 2 и 3 места, фестиваль-марафон «Мир равных возможностей», в котором участвовали более 500 человек, чемпионат области по пулевой стрельбе, чествование призёров чемпионата мира по армрестлингу, победителей чемпионата России по стрельбе, кубка страны по тхэквондо и другие. Все события федерация организовывала совместно с Центром адаптивного спорта и физической культуры при поддержке профсоюза «Правда».

— Мы проводим соревнования для спортсменов различного уровня подготовки, организовываем встречи и поздравляем победителей и призёров. Наша Федерация поддерживает школу-интернат №23, сотрудничает с коррекционными школами и интернатами области. В этом году мы создали сайт федерации адаптивного спорта и открыли группы в соцсетях, где белгородцы могут подробнее узнать об адаптивном спорте, о нашей деятельности и ближайших мероприятиях, — прокомментировал председатель профсоюза «Правда» и руководитель федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев.