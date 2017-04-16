В Белгородском районе к Пасхе украсили трёхметровое яйцо

В преддверии Пасхи на кольце в Разумном сотрудники Разуменского детского дома и работники ЖБК-1 украсили трёхметровое яйцо наклейками на пасхальную тематику.
— Мы решили украсить яйцо перед Пасхой, согласовав с главой посёлка и настоятелем Свято-Владимирского прихода в Разумном. Отмыли его рабочие службы благоустройства посёлка, а наклейку сделали и приклеили работники рекламной службы ЖБК-1. Это наш предпасхальный подарок посёлку и всем белгородцам. Удивляет почему никто раньше не додумался это сделать, — приводит слова директора Разуменского детского дома Андрея Негомодзянова сайт Go31.ru.
Справка «Фонаря»
Памятник яйцу в Разумном установили 21 сентября 2005 года. Проектировал его мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту Олег Титов. Каркас памятника сделали из стекловолокна, а внутри его оставили полым. На изготовление трёхметрового яйца ушёл целый месяц.
Разуменское яйцо символизирует жизнь, вечность, гармонию, совершенство и при этом хрупкость современного мира и природы. Но это не всем известно. Например, бывший глава посёлка Разумное Виктор Кашкин в 2013 году считал, что композиция не закончена.
— Доходили слухи, что это неполная композиция, но точно неизвестно. Весь мир ещё не решил вопрос о яйце и курице, вот и поставили бы их обоих, да пару цыплят. К тому же, у нас здесь птицефабрика. Моё мнение — композицию надо закончить. Ещё, может быть, это яйцо означает переход от социализма к капитализму, перерождение. Не просто же так оно стоит? — цитировала тогда газета «Знамя» Виктора Кашкина.