Профсоюз «Правда» поучаствовал во Всероссийской научно-практической конференции*

10 и 11 ноября в Белгороде прошла конференция «Развитие региональных систем подготовки квалифицированных рабочих кадров: проблемы и перспективы».

Организаторами конференции стали департамент внутренней и кадровой политики области и Белгородский государственный технологический университет имени Шухова. В ней поучаствовали более 130 человек из 12 субъектов России — представители федеральных и региональных организаций, образовательных центров, агентств, объединений работодателей. Они обсудили развитие системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, профессионального образования по стандартам и требованиям WorldSkills, реализацию дуального обучения в вузах и другие вопросы.

Пленарное заседание открыл первый заместитель начальника регионального департамента внутренней и кадровой политики Андрей Миськов. Он поприветствовал участников от имени руководства региона и поблагодарил за выбор Белгорода в качестве площадки для обсуждения актуальных вопросов экономического развития страны.

Ректор БГТУ имени Шухова Сергей Глаголев отметил, что одним из направлений решения проблемы расширения спектра предоставления образовательных услуг является организация и развитие комплексной системы дополнительного профессионального образования на базе вузов. Это особенно актуально для технического вуза, имеющего не только высококвалифицированных преподавателей, но и мощную научно-исследовательскую, лабораторную и производственную базу.

— От способности системы образования удовлетворять потребности личности и общества в качественных образовательных услугах принципиально зависят перспективы экономического и духовного развития страны, — отметил Сергей Николаевич.

Директор по развитию системы профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций», кандидат психологических наук Ирина Волошина в своём докладе акцентировала внимание на основных направлениях и задачах развития системы профессиональных квалификаций.

Начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, доктор психологических наук, доцент Альбина Бучек отметила, что в регионе активно развивается система подготовки квалифицированных рабочих кадров.

— Сегодня профессионалы составляют основной ресурс и потенциал для развития любого региона. Профсоюз «Правда» заинтересован в подготовке и трудоустройстве квалифицированных рабочих кадров для предприятий и организаций Белгородчины и активно поддерживает профессиональное образование, в том числе содействуя в проведении региональных этапов чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и «Абилимпикс», — отметил Сергей Фуглаев, председатель ММПС «Правда», президент Федерации адаптивного спорта.

Проект поддержки среднего профессионального образования — один из приоритетных в работе профсоюза. Обмен опытом и изучение новых практик — основная цель участия во Всероссийской научно-практической конференции.

После пленарного заседания участники разделились на три группы, чтобы реализовать возможность открытого общения по интересующим их вопросам. Итогом обсуждений стало принятие итоговой резолюции конференции для представления в Минобрнауки и Минтруд России.