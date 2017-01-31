​Компания Tele2 объявила распродажу красивых номеров

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявил о распродаже красивых номеров. Во время акции, которая продлится до 31 января включительно, абоненты смогут купить серебряные номера с 30-процентной скидкой.
— Действующим и потенциальным клиентам Tele2 достаточно будет выбрать понравившийся номер и определить подходящий для себя тариф. После оформления покупки абонентам необходимо оплатить стоимость тарифного плана и красивого телефонного номера, цена которого составит 105 рублей вместо 150 рублей, — пояснили в пресс-службе Tele2.
В пресс-службе Tele2 также обращают внимание, что в интернет-магазин
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