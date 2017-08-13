​Tele2 до конца года запустит 4G в 50 российских регионах

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил сеть 4G в Брянской и Рязанской областях. Теперь высокоскоростная связь доступна в 41 регионе страны, в том числе и в Белгородской области. До конца года оператор намерен установить новое оборудование ещё в девяти регионах. В Брянской области новой технологией могут пользоваться почти 70 процентов жителей в 14 крупных городах, а в Рязаной области — почти 80 процентов населения.
— В обоих регионах сеть четвёртого поколения работает на частоте 1,8 тысячи МГц, что гарантирует широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Для обеспечения абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, установили современное оборудование на действующих объектах и вывели в эфир новые базовые станции, — пояснили в пресс-службе компании.
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