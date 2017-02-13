​В Белгородской области депутаты хотят увеличить пособие семьям с приёмными детьми

В Белгородской области депутаты планируют увеличить пособия семьям с приёмными детьми. Сейчас каждая семья с одним приёмным ребёнком получает 5 554 рубля в месяц. Депутаты хотят увеличить эту сумму на 411 рублей и довести до 5 965 рублей. Планируется, что в этом году пособие за приёмных детей будут получать 410 белгородских семей.
В пресс-службе областной думы отмечают, что пособие увеличивается с каждым новым приёмным ребёнком в семье.
«На сегодняшний день приёмным родителям ежемесячно выплачивается вознаграждение в сумме 5 554 рубля в месяц на первого ребёнка, взятого на воспитание в семью. Размер вознаграждения увеличивается на 20 процентов от установленной суммы на каждого последующего воспитанника. Если на воспитание взяты от одного до четырёх детей, то вознаграждение устанавливается одному приёмному родителю, пять и более детей – обоим приёмным родителям».