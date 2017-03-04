Стал известен соперник «Белогорья» в «раунде 12-ти» Лиги чемпионов

В пятницу, 3 марта, в штаб-квартире Европейской Конфедерации волейбола, в Люксембурге состоялась жеребьёвка «Раунда 12-ти» Лиги чемпионов. По её итогам соперником «Белогорья» стал действующий чемпион Польши — ВК «ЗАКСА» из города Кендзежин-Козле. Первый матч «львы» проведут 14-16 марта в Белгороде. Ответная встреча состоится в Польше 21-23 марта. Окончательные даты игр будут определены в ближайшие дни.
В случае успеха на следующей стадии, в «Раунде 6» подопечные Геннадия Шипулина встретятся с победителем пары Кнак (Бельгия) — Зенит (Казань). Ещё одному представителю от России — московскому «Динамо» -достался турецкий клуб «Аркас» из Измира.
Напомним, что хозяйкой «Финала четырёх» самого престижного клубного турнира Старого Света в этом году стала итальянская «Перуджа», которая примет ещё троих счастливчиков, успешно прошедших две стадии плей-офф, 29 и 30 апреля в Риме на 12-тысячной арене «ПалаЛоттоматика».