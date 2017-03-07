«Белогорье» продлило свою беспроигрышную серию в чемпионате России

В воскресенье, 5 марта, в Центре досуга «Космос» прошёл матч 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Соперником «львов» был новичок чемпионата — волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. В матче первого круга белгородцы не без труда справились с волейболистами из Ленинградской области, аналогичная ситуация сложилась и накануне.
Стартовая партия далась хозяевам довольно легко во многом из-за непрекращающихся ошибок со стороны гостей, посылающих волейбольный снаряд исключительно в аут. К первому техническому перерыву на табло горели приятные для болельщиков — 8:1. После минутной паузы «львы» продолжили играть в том же духе, прибавили в игре на блоке и довели первый сет до логического завершения — 25:14.
Второй сет стал «зеркальным отражением» предыдущей партии. После первого отрезка гости обеспечили себе солидное преимущество — 8:3. На протяжении всей партии белгородцы пытались догнать соперника, однако собственные невынужденные ошибки сводили все усилия на нет. Ни тренерские перерывы, ни рокировки состава не помогли «зацепиться» за сет — 21:25 и равенство по партиям 1-1.
Третий игровой отрезок стал самым драматичным во всей встрече. Он порадовал собравшихся болельщиков напряжённой борьбой за каждый мяч со стороны обеих команд. Равная игра продолжалась большую часть сета, никто не хотел отдавать инициативу, однако в концовке удачная скидка от блока в исполнении Максима Жигалова склонила волейбольную чашу весов на сторону хозяев — 25:23 в пользу «Белогорья».
В четвёртой партии гости из Соснового Бора боролись лишь до первой технической паузы — 6:8, на дальнейший штурм у дебютанта Суперлиги не хватило ни сил, ни эмоций. Отличные атаки Яна Ерещенко и непробиваемый блок хозяев позволили белгородцам не волноваться за итоговый результат. Гости смогли приблизиться в счёте лишь благодаря двум подряд сетко-эйсам Игоря Тюрина, однако ошибка на подаче блиставшего до этого момента капитана гостей Антона Ботина запротоколировала итог всей игры — 25:20 в сете и 3-1 по партиям в пользу «львов».
Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Мусэрский, на счету которого 16 очков, половина из которых были заработаны на блоке. У гостей 19 баллов заработал Антон Ботин.
— Мне кажется, легко выигранная нами первая партия сняла оковы с соперника, который начал играть свободно, без напряжения. Они стали подавать сложную подачу, что для нас оказалось неожиданным. Поэтому мы сами потеряли нить игры и проиграли вторую партию. Но мы сделали выводы, и в третьей партии игра стала возвращаться в наше русло. Не всё задуманное удалось реализовать в этой игре. До сих пор остаются вопросы по групповому блоку — не хватает слаженности при блокировании двойным и тройным блоком, — проанализировал итог матча старший тренер ВК «Белогорье» Александр Косарев.
В следующем туре, который состоится 11 марта, белгородцы примут на своей площадке аутсайдера первенства страны — оренбургский «Нефтяник», в активе которого лишь одна единственная победа в 22 матчах Суперлиги.