«Белогорье» продлило свою беспроигрышную серию в чемпионате России

Полицейские просят звонить по телефонам: +7 (4722) 35-20-33 или «02». Белгородские полицейские разыскивают женщину, которую подозревают в краже 270 тысяч рублей у пенсионерки. В полицию обратилась 80-летняя жительница села Бобровы Дворы, к которой пришла подозреваемая и представилась медицинским работником. — Злоумышленница пришла в дом к потерпевшей и предложила ей приобрести медицинское оборудование с большой скидкой. В том момент, когда пенсионерка отвлеклась, рассматривая товар, в домовладение проник напарник незнакомки и совершил кражу денежных средств в размере 270 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Сейчас полицейские разыскивают женщину и просят жителей области сообщать любую известную информацию по телефонам: +7 (4722) 35-20-33 или «02». У подозреваемой славянская внешность, на вид ей 25-30 лет, её рост 170-175 сантиметров, у неё худощавое телосложение, русый или каштановый волос. На ней была надета жёлтая куртка до пояса. Бывших сотрудников районного отдела полиции обвиняют в применении насилия к задержанному. В пятницу, 30 октября, Октябрьский районный суд проведёт судебное заседание по делу двоих сотрудников ОМВД России по Белгородскому району. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. Один из полицейских избил потерпевшего, после чего тот умер.30 октября в 10:00 во время суда обвиняемым дадут возможность выступить с последним словом. Потом судья огласит приговор по данному делу. Всё заседание будут транслировать онлайн на сайте Октябрьского районного суда. Участники форума вспоминали, как хотели соединить Белгород и Харьков, ругали Запад, надеялись на народ и опасались не вернуться домой живыми. В среду, 26 августа, в Белгороде прошёл международный форум «Новые модели приграничного и межрегионального сотрудничества для развития регионов России».Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Тотоонов: «Невозможно разделить судьбы, связи, общую культуру»— Мы уверены, что невозможно разделить судьбы, связи, общую культуру и традиции государственными границами. Мы предпринимаем всё возможное для того, чтобы сохранить это как основу дальнейшего возрождения тех тесных связей, которые помогали позитивно развиваться. Сегодня 46 регионов России живут в районах приграничного расположения, — сказал Александр Тотоонов.«Очень важно услышать, как в нашем современном мире возможно, не взирая на все вызовы, найти или сохранить те нити и узы, которые в дальнейшем смогут стать основой продвижения прогресса. Его тормозят, зачастую лживо прикрываясь демократическим фиговым листком, который, по сути, мало чем напоминает демократию... те, кто идёт к геополитическим целям, направленным в большей степени на решение собственных национальных интересов».— Мы знаем этот сценарий и режиссуру, авторами которой являются заокеанские заклятые друзья, как мы их в последнее время называем. Происходит создание этого враждебного периметра, которым последнее время так озабочены на Западе, вокруг Российской Федерации, как единственной возможности попытаться обессилить и расшатать набирающую силу Россию.«Мы сегодня называем подвигом, когда к нам приезжают друзья из Украины, Грузии. Но какой подвиг? Для нас вообще не существовало никаких границ. А сегодня взвинтили накал ожесточения, воспаляют низменные националистические чувства».— Самой большой проблемой для нас стало сейчас определение статуса для людей, приехавших из Украины. Они должны интегрироваться, социализироваться, но они не торопятся по одной причине — тешат себя надеждой скорейшего возвращения. Помочь им, сделать их счастливее — это серьёзный рефрен.Депутат Государственной думы Елена Сенаторова: «Искажение информации в украинских и зарубежных СМИ — это проблема номер один»Депутат Государственной думы, член Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины Елена Сенаторова сказала, что ей сам Бог велел заниматься вопросами приграничного сотрудничества, так как она «депутат от Белгородчины».— Всем, конечно, ясно сегодня, что за полтора года разрушено очень много из богатого положительного опыта сотрудничества нашей Белгородчины и других областей России. Уверена, что сегодняшняя обстановка в соседнем славянском государстве не может продолжаться долго. Уход Крыма и самостоятельность Донбасса придётся признать реальностью. Реальность и то, что официальные решения Киева принимаются и диктуются из-за океана, и большинство из них направлены на ухудшения наших связей в ущерб Украине и России. Однако мы должны смотреть вперёд и твёрдо знать, что наши народы вернутся к привычным добрым братским отношениям. Важно следить и за народной инициативой.«Уставшие от вражды народные массы сами дадут много положительных примеров возрождения отношений и сотрудничества. Совместные предприятия, промышленная интеграция, торговля, научно-культурные связи, совместные общественные организации, в том числе наш проект „Слобожанщина“ — всё это должно работать».— Сегодня отчаявшиеся люди на той стороне границы занимаются контрабандой, нет других возможностей зарабатывать на жизнь. Хотелось бы, чтобы такие возможности у них появились с нашей помощью. Наша Белгородская область уже отмечена как одна из лучших в вопросах помощи беженцам.«Искажение информации в украинских и зарубежных СМИ — это проблема номер один. О чём говорят их СМИ, последнее выступление самого Порошенко на Дне независимости, где он винил полностью Россию... Следующее заседание Комитета будет примерно в начале октября, и, думаю, разработки этого форума будут взяты за основу возобновления сотрудничества.Фото предоставлены Институтом приграничного сотрудничества и интеграцииПредставитель украинской делегации Евгений Жук: «Мы верим, что рано или поздно власть в нашей стране поменяется»— Мы хотим вместе с вами найти те модели сотрудничества, которые привели бы к развитию наших регионов, самое главное — к окончанию того беспредела, который творится сегодня в стране Украина, — заявил Евгений Жук.«Наше сегодняшнее присутствие, чтобы вы понимали, не гарантирует нам жизни в нашей стране. И не факт, что мы домой приедем сегодня все целыми и невредимыми. После прошлой конференции, которая проходила в Белгороде с участием учителей Харьковщины, с ними обошлись более гуманно, их в течение недели всех выгнали с работы.— Сегодня политика нашего государства (Украины — прим. ред.) вбивает клин между нашими народами, что губительно, по нашему мнению, для дальнейшей жизни и процветания. Но мы верим, что рано или поздно власть в нашей стране поменяется, и к руководству придут люди, которые настроены всё делать для того, чтобы наши страны жили в мире. Это же было ещё год назад. Мы дружили прекрасно с Волоконовским районом. Но благодаря вмешательству некоторых стран у нас произошёл государственный переворот, хотя многие называют это сегодня революцией. В связи с этим начались военные действия, мы в Харькове за год приняли 3 тысячи беженцев. Все международные фонды, которые декларируют помощь беженцам, за год удосужились привезти нам только памперсы.— И средства массовой информации, которые сегодня принадлежать олигархам Украины — а они все сегодня им принадлежат, — они зомбируют население: «Война до победного конца», «Пора в Севастополь» и в таком духе. 50 процентов страны не имеют спутниковых тарелок и не знают правду, которая творится на Донбассе. Сегодня возбуждено очень много уголовных дел на участников добровольческих батальонов за мародёрство и убийство мирных жителей, но об этом тоже СМИ не говорят.«Но в этой ситуации есть силы в нашей стране, которые стоят за мир, за дружбу между братскими народами. Мы верим, что победим. Жалко одно — каждый день гибнут дети. Когда-то наши губернаторы принимали прекрасное решение: соединить Белгород с Харьковом одной улицей и назвать её улица Сумская. Это было лет 10–15 назад. Сегодня, чтобы приехать к вам, мы семь часов простояли на границе. Но я верю в то, что наши народы будут вместе, наши народы будут дружить, они объединятся, и эта улица всё-таки будет.После этого выступления было предложено перейти от политических вопросов к научной составляющей.Участники форума представляли доклады на социальные, экономические, политические, культурные темы. Круглый стол и панельные дискуссии были посвящены поиску новых моделей приграничного и межрегионального сотрудничества в современных условиях.Директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов: «Украина будет вынуждена объявить себя банкротом»— В существующей политической ситуации на приграничные районы ложится миссия сохранения экономических и культурных связей между Украиной и Россией. Белгородская область стоит во главе этого процесса, — считает Денис Денисов.«К сожалению, мы пришли к тому, что между Украиной и Россией существуют отношения на уровне переговорных групп, взаимоотношений дипломатов, но это ни в каком смысле не дружественные взаимоотношения».Денис Денисов объяснил, как политическая ситуация повлияла на ухудшение экономических отношений между нашими двумя странами.— Постоянно сокращается взаимный торговый баланс. Для Украины это негативная тенденция и динамика, так как для неё не открываются новые внешние рынки. Это сказывается на экономической ситуации для Украины в целом, за год ВВП страны сократился более чем на 20 процентов. Все вынуждены признавать, что за последние полтора года украинская экономика терпит катастрофическое состояние. Такого спада не было с 90-х годов. В итоге это, скорее всего, приведёт к тому, что Украина будет вынуждена объявить себя банкротом. Если те же тенденции сохранятся, будет объявлен дефолт. Всё грустно. И необходимо искать точки соприкосновения. По-другому никак.По итогам работы участники приняли резолюцию, в которой были озвучены решения о расширении экспертного совета по развитию приграничного сотрудничества, формировании единого информационного пространства, привлечении социально активной общественности для реализации проектов сотрудничества, повышении мобильности населения наших регионов, дальнейшем проведении форумов, конференций и круглых столов по заявленной теме. Резолюцию направили в федеральные органы власти. Проект «Мой город» объединил более 130 городов России и стран СНГ. В App Store и Google Play появилось мобильное приложение «Мой Белгород». Оно поможет