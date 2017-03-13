В Ивне нетрезвый водитель устроил ДТП, в котором пострадала 28-летняя женщина. В субботу, 2 мая, в УГИБДД по Белгородской области подвели итоги сплошной проверки на дорогах. 1 мая в Белгородской области поймали 30 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Еще 12 водителей, остановленных сотрудниками ДПС, отказались проходить медосвидетельствование. Восемь водителей разъезжали по дорогами, будучи лишёнными водительских прав. В Ивне пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором пострадала 28-летняя пассажирка. Автомобилист на вазовской «шестерке» не справился с управлением, съехал в кювет, а затем врезался в дерево. Больше всего нетрезвых водителей — восемь человек — выявили в Старооскольском районе, на втором месте Белгород с шестью нетрезвыми водителями. Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили 650 нарушений правил дорожного движения и привлекли 21 водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
$ 59,22
 62,74
 2,21
+4 °C
понедельник, 13 марта
http://xn--80aerlbs8b.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

В Белгороде компания «Атмосфера» подключила сервис «Контроль кадров» от «Мегафона»

Директор компании заявил, что сервисы «Мегафона» помогли увеличить продуктивность работы и клиентскую базу.

Компания «Атмосфера» подключила инновационный сервис «Контроль кадров». С его помощью руководства всегда будет в курсе того, где сотрудники находятся в рабочее время. Также для компании настроили «горячую линию», «бесплатный номер 8 800» и «виртуальную АТС». Это позволило организовать «умную» IP-телефонию с полноценным функционалом локальной телефонной станции в офисе компании.

— Мы обеспечили оперативное телеком-включение клиента на этапе развития его бизнеса, деловые коммуникации сотрудников, а также работу «облачных» сервисов для обслуживания офиса и взаимодействия с клиентами. Это значительно упростило многие бизнес-процессы на этапе запуска компании, — комментирует Михаил Туровский, директор Белгородского отделения компании «МегаФон».

Больше 30 сотрудников «Атмосферы» пользуются мобильной связью от «МегаФона» — они подключили себе специальный тариф «Корпоративный безлимит».

— Всего за месяц сотрудничества с «МегаФоном» нам уже удалось значительно повысить продуктивность работы персонала и вдвое увеличить клиентскую базу. Сегодня мы изучаем возможность расширения контракта на услуги оператора, — поясняет директор компании «Атмосфера» Андрей Таранов.

На правах рекламы

Мария Потапенко

Читайте также

#МегаФон #мобильные операторы
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments

Похожие новости