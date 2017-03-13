В Белгороде компания «Атмосфера» подключила сервис «Контроль кадров» от «Мегафона»

Компания «Атмосфера» подключила инновационный сервис «Контроль кадров». С его помощью руководства всегда будет в курсе того, где сотрудники находятся в рабочее время. Также для компании настроили «горячую линию», «бесплатный номер 8 800» и «виртуальную АТС». Это позволило организовать «умную» IP-телефонию с полноценным функционалом локальной телефонной станции в офисе компании.

— Мы обеспечили оперативное телеком-включение клиента на этапе развития его бизнеса, деловые коммуникации сотрудников, а также работу «облачных» сервисов для обслуживания офиса и взаимодействия с клиентами. Это значительно упростило многие бизнес-процессы на этапе запуска компании, — комментирует Михаил Туровский, директор Белгородского отделения компании «МегаФон».

Больше 30 сотрудников «Атмосферы» пользуются мобильной связью от «МегаФона» — они подключили себе специальный тариф «Корпоративный безлимит».

— Всего за месяц сотрудничества с «МегаФоном» нам уже удалось значительно повысить продуктивность работы персонала и вдвое увеличить клиентскую базу. Сегодня мы изучаем возможность расширения контракта на услуги оператора, — поясняет директор компании «Атмосфера» Андрей Таранов.

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