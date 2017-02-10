​​В белгородском антимонопольном управлении не исключают, что ФАС России может найти в регионе нарушения в сфере продажи алкоголя

В Белгородской области продолжается
проверка ФАС, начатая после жалобы
нескольких крупных ритейлеров. По данным
«Ведомостей», антимонопольщики ищут в
регионе признаки протекционизма в сфере
продажи алкоголя. Одна из причин —
работа организации «Качество жизни»,
которая проверяет и дополнительно
сертифицирует алкоголь.
— Такая дополнительная маркировка может служить препятствием для доступа в регион продукции из других регионов, — приводит издание слова начальника контрольно-финансового управления ФАС Владимира Мишеловина.
Начальник белгородского УФАС Сергей Петров не исключает, что его коллеги из Москвы найдут нарушения в сфере торговли спиртным.
— Я допускаю, что проверка ФАС что-то найдёт, проверяются всё.
Он отмечает, что эти нарушения могут быть найдены не в организации «Качество жизни», а «со стороны чиновников или местных структур, хозсубъектов, обладающих рыночной властью».
Сергей Петров также рассказал, что аналогичные проверки сейчас проводятся и в других регионах, например, в Саратовской области и Мордовии. Сергей Петров рассказал, что в ноябре 2016 года региональное управление провело свою проверку в магазинах, торгующих алкоголем, и обнаружило бутылки как с маркировкой «Качества жизни», так и без неё.