Росприроднадзор хочет взыскать с белгородского завода «Цитробел» почти 4 миллиарда рублей

Управление Росприроднадзора по Белгородской области обратилось в Арбитражный суд с требованием взыскать с завода «Цитробел» 3,7 миллиарда рублей. По информации «БелПрессы», претензии Росприроднадзора связаны с загрязнением окружающей среды, которое допустило руководство предприятия. Представители завода отказались комментировать изданию такую сумму, заявив, что содержание иска может измениться.
Заявление поступило в суд 20 ноября и пока ещё его не приняли к производству.
- Напомним, что белгородцы жаловались на неприятный запах в городе ещё в марте этого года;
- Оказалось, что запах исходил от полей фильтрации завода «Цитробел»;
- Октябрьский районный суд приостановил работу предприятия на 90 дней;
- Позже прокуратура провела проверку на заводе и вынесла представление Росприроднадзору, за то, что представители ведомства не оценили ущерб природе от деятельности «Цитробела»;
- В июне суд снова приостановил работу завода до конца сентября;
- В сентябре прошла конференция по охране окружающей среды, на которой глава областного Росприроднадзора заявил, что ведомство оценивает ущерб окружающей среде.