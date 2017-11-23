Росприроднадзор хочет взыскать с белгородского завода «Цитробел» почти 4 миллиарда рублей

Управление Росприроднадзора по Белгородской области обратилось в Арбитражный суд с требованием взыскать с завода «Цитробел» 3,7 миллиарда рублей. По информации «БелПрессы», претензии Росприроднадзора связаны с загрязнением окружающей среды, которое допустило руководство предприятия. Представители завода отказались комментировать изданию такую сумму, заявив, что содержание иска может измениться.

Заявление поступило в суд 20 ноября и пока ещё его не приняли к производству.



Фото пресс-службы «Зелёного фронта»