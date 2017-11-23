$ 59,01
 69,40
฿ 479 к
-3 °C
четверг, 23 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
https://vk.com/upmind1

Росприроднадзор хочет взыскать с белгородского завода «Цитробел» почти 4 миллиарда рублей

По решению суда дважды деятельность завода приостановливали.

Управление Росприроднадзора по Белгородской области обратилось в Арбитражный суд с требованием взыскать с завода «Цитробел» 3,7 миллиарда рублей. По информации «БелПрессы», претензии Росприроднадзора связаны с загрязнением окружающей среды, которое допустило руководство предприятия. Представители завода отказались комментировать изданию такую сумму, заявив, что содержание иска может измениться.

Заявление поступило в суд 20 ноября и пока ещё его не приняли к производству.

Фото пресс-службы «Зелёного фронта»

Трофим Нарожный

Читайте также

#завод Цитробел #Росприроднадзор #Год экологии #экология
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости