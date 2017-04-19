В Белгороде суд над заводом «Цитробел» будут транслировать в интернете

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В Белгородской области на сотрудника ООО «Городское такси» завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. В августе 2016 года в посёлке Майский водитель ехал на повышенной скорости и сбил женщину, которая переходила дорогу. Она умерла на месте аварии. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, родственники погибшей подали иск о компенсации морального вреда в 2 миллиона рублей к «Городскому такси», так как мужчина находился при исполнении своих служебных обязанностей. Фотоконкурс «Я — бережный пользователь энергоресурсов» проводили среди детей от шести до 17 лет. Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» назвал победителя и призёров детского фотоконкурса о бережном использовании энергоресурсов.Победителем стал семиклассник Максим Гринёв из Корочанского района, который прислал две работы. На одной он показал, что важно правильно выбирать электроприборы, на второй, что экономить энергию можно, используя строительный утеплитель. Второе и третье место заняли белгородские школьники. Второклассник Ярослав Зубаков сравнил энергосберегающие лампы и лампы накаливания. А девятиклассник Даниил Малышев занял третье место, сочинив к фотографии стихотворение о способах энергосбережения. В интернет-голосовании победил девятиклассник из Проховки Андрей Борзых. В группе «Энерголандия» его фотографию «Даже Барсику понятно: экономить свет — прррриятно!» оценили более 800 человек.Все участники конкурса в конце декабря получат подарки и призы. Всего на конкурс прислали 30 работ из Белгородского, Корочанского, Красногвардейского, Губкинского и Прохоровского районов. Считается, что примерно треть своей жизни мы проводим во сне, а неделя без него подобна самоубийству — начинаются галлюцинации, бред и общее ухудшение здоровья. Но сон это не только отдых, это ещё и сновидения, которые всегда были источником множества загадок. Майская книжная новинка — «Шестой сон» Вербера — собрала для вас книги, в которых сон является частью реальности. «Шестой сон», Бернар ВерберПредставьте, что вы можете вернуться на 20 лет назад и во сне встретиться с самим собой, молодым. Представьте, что у вас есть возможность поговорить с этим человеком. Что бы вы ему сказали?В самом глубоком из всех сновидений 28-летний Жак Кляйн встречает удивительно похожего на себя мужчину, который утверждает, что он — Жак Кляйн в 48 лет. Оказывается, он открыл способность перемещаться во времени и посещать сны самого себя. Молодой Кляйн не хочет отпускать будущего себя, ведь у него столько вопросов, и есть вещи, которые он бы не прочь изменить.Где купить*«Амиталь»: 464 рубля.«Читай-город»: 360 рублей.Купить книгу на сайте «Озон».«Спи ко мне», Ольга ЛукасСказка для взрослых о зыбкости объективной реальности или того, что мы привыкли ею считать. Преуспевающий сотрудник модного рекламного агентства Наталья Ермолаева знает, как заставить людей забыть о реальности и поверить в вымышленные идеи и образы. Но в одну прекрасную ночь сама оказывается в иллюзорном мире, где отсутствует грань между воображаемым и подлинным. Эту иллюзию невозможно контролировать, она может исчезнуть в любой момент — скорее всего, это только сон. А там — любимый человек, который уверен, что именно этот мир настоящий. И разобраться, кто кому снится, совсем непросто.«Если ты — мой сон, а я — твой сон, то всё-таки кто из нас настоящий? Если мой мир тебе только снится, то почему он не исчезает, когда ты просыпаешься? Если один из нас сон, то как нам встретиться наяву? Если мы оба — сны, то чьи?»Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: нет.Купить книгу на сайте «Озон». Купить книгу на сайте «ЛитРес».«Дом сна», Джонатан КоуКнигу эту, к сожалению, сейчас сложно будет найти, но я не могу обойти её своим вниманием.Главные герои романа — нарколептичка Сара, кинофанат Терри, многие годы страдающий инсомнией, разговаривающая во сне Руби и Грегори Дадден, который ненавидит ложиться спать. В студенческие годы они все вместе жили в общежитии, особняке Эшдаун. И теперь, 12 лет спустя, они вернулись сюда — в онейрологическую клинику. Их встреча запускает пружину сюжета, в котором самые значительные события происходят с героями вовсе не тогда, когда они бодрствуют.«Дом сна» — роман о любви, одиночестве, утрате и безумии. И он весь пронизан снами: главы романа имеют характерные названия — «Первая стадия», «Вторая стадия», «Стадия быстрого сна». Джонатан Коу страдает лунатизмом, и, по его собственному признанию, именно это подтолкнуло его написать роман о людях, имеющих сложные отношения со сном и сновидениями.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: нет.Скачать книгу на сайте e-reading.club. ***Не знаю, как у вас, а меня вопрос «кем я стану, когда вырасту» беспокоит и сейчас, хотя я уже вроде выросла. Иногда на меня нападает сплин, и я начинаю думать, что было бы, если бы я выбрала иной путь — стала не журналистом, а учителем, учёным или космонавтом. Потом сплин проходит, я в очередной раз убеждаюсь в правильности своего выбора и радуюсь жизни. Если вы ещё не выбрали, кем стать, и стоит ли вообще расти — вам помогут книги из подборки.«Между надо и хочу. Найди свой путь и следуй ему», Эль ЛунаКто из нас не задавался вопросом: «Как мне найти своё истинное призвание?». Эль Луна характеризует его как перекресток между «надо» и «хочу». «Надо» — это то, что мы должны делать, как нам кажется, или что от нас ожидают другие. «Хочу» — то, о чем мы мечтаем в глубине души.Собственный путь вдохновил автора на написание манифеста о разнице между «надо» и «хочу», которым поделились 5 миллионов пользователей твиттера и который прочитали сотни тысяч людей. «Между надо и хочу» — не книга ответов, а коллекция наиболее значимых вопросов, с которыми столкнулся автор и сталкивается каждый из нас.«Эти страницы написаны в поддержку вашего внутреннего голоса, твердящего, что вы можете дать этому миру нечто особенное. Они призваны напомнить: хотя вы и не знаете, куда приведёт эта дорога, по ней прошли уже очень многие. Они разрешают забыть всё, что надо делать, чтобы вспомнить, что вы хотите делать».Эту книгу я бы рекомендовала читать в бумажном виде — её оформление заслуживает внимания. Прекрасная «ступенька», чтобы сделать шаг в новую жизнь.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: 716 рублей. Купить книгу на сайте «Озон». Купить электронную версию на сайте издательства «Манн, Иванов и Фербер».«Мечтать не вредно. Как получить то, чего действительно хочешь», Барбара Шер, Энни ГоттлибЧтобы начать создавать жизнь своей мечты, не нужны мантры, самогипноз, программы закаливания характера или новая зубная паста. Всё, что нужно, — практические методики решения проблем, умение планировать, соответствующие навыки, а также доступ к необходимым материалам, информации и контактам.Именно такие методики и предлагает освоить легендарная книга Барбары Шер, которая вот уже в течение 30 лет помогает людям во всём мире превращать свои расплывчатые желания и мечты в конкретные результаты. Представьте только — книга вышла в 1979 году, она до сих пор популярна и продана тиражом более миллиона экземпляров.«Победа — процесс, а не результат. Как только вы встаёте на свой путь — побеждаете. Каждая достигнутая цель открывает перед вами новые широкие горизонты и неизведанные страны, которые предстоит исследовать».Где купить«Амиталь»: 777 рублей.«Читай-город»: 658 рублей.Купить книгу на сайте «Озон».Купить книгу на сайте «ЛитРес».«Почему никто не рассказал мне это в 20? Интенсив по поиску себя в этом мире», Тина Силиг«Почему никто не рассказал мне это в 20?» — книга про то, как найти свой путь в любом возрасте, быть независимым от чужого мнения и не воспринимать жизнь как экзамен, где правильным может быть только один ответ. Она о том, что мы ограничены только своей энергией и воображением.Тина Силиг, преподаватель Стэнфордского университета, рассказывает о том, как использовать любой шанс и воспринимать жизнь как игру, как вызов. Эта книга может стать отличным пособием по профориентации для молодёжи — в ней очень хорошо раскрывается суть предпринимательства, много упражнений, использующихся в ведущих мировых школах. А главное — нацеленность на успех.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: 620 рублей. Купить книгу на сайте «Озон». Купить книгу на сайте «ЛитРес».*Мы выбрали два крупных книжных магазина в Белгороде и проверили там наличие упомянутых книг. Пункт пропуска понадобилось переоборудовать из-за большого потока автотранспорта из Украины. На многостороннем пункте пропуска «Нехотеевка» построят ещё одну полосу для движения грузовых машин, которые едут в Россию. Об этом сообщает «БелПреcса». Сейчас на таможне работает по одной полосе в каждую сторону. Стройку планируют завершить к декабрю. Полоса будет оборудована зоной весового контроля, знаками и «лежачим полицейским». Также для сотрудников таможни и пограничной службы построят два павильона. Стоимость работ оценивают в 25 миллионов рублей. С февраля на малой сцене БГАДТ имени Щепкина идёт спектакль «Приговорённый к счастью». 14 апреля Захар Прилепин впервые увидел постановку и заявил, что артистам и режиссёру удалось напомнить ему о юности, а исполнитель главной роли Роман Рощин рассказал «Фонарю», как готовился играть героя автобиографических рассказов. Захар Прилепин, фото Антона ВергунаПремьера спектакля «Приговорённый к счастью» на малой сцене белгородского драмтеатра состоялась в конце февраля 2016 года. Его поставил режиссёр Владимир Дель — руководитель молодёжного театра «Предел» в Скопине Рязанской области, земляк Захара Прилепина. Спектакль поставлен по двум рассказам — «Грех» и «Верочка». Главные роли в нём исполняют артисты Роман Рощин, Нина Кранцевич и Дарья Ковалевская. В четверг, 14 апреля, спектакль посмотрел сам автор. По словам Захара Прилепина, во время спектакля он «погрузился во время, когда ему было 16 лет, и весь туда вернулся». — Я не знаю, как здесь на вас реагируют (обращается к актёрам — прим. ред.), я скажу только о себе, потому что есть вещи, которые кажутся незримыми, невозможными, когда пишешь, потому что это совершенно невинный эротический рассказ. Когда известный критик и литературовед Валентин Курбатов читал его, он говорил: «Я в любую секунду ждал, что сейчас начнётся вся эта „жеребятина“, но она не начин