В Белгороде суд над заводом «Цитробел» будут транслировать в интернете

В среду, 19 апреля, Октябрьский районный суд будет транслировать судебные заседания в отношении завода «Цитробел» и ООО «Цитробел» в режиме онлайн. Они начнутся в 12, 14 и 15 часов и будут доступны на сайте суда.
Напомним, что предприятие подозревают в несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства.
- Жители Белгорода с середины марта начали жаловаться на неприятный запах в городе.
- Официально источником неприятного запаха в Белгороде признали завод «Цитробел».
- В ходе проверок на полях фильтрации предприятия проверяющие не нашли превышения концентрации вредных веществ, но составили протокол о нарушениях при обращении с отходами на заводе.
- По мнению директора «Цитробела» Евгения Мачинского, найденные специалистами управления Росприроднадзора по Белгородской области и региональной прокуратуры нарушения с размещением отходов производства обусловлены поднятым вокруг этой темы ажиотажем.
- Октябрьский районный суд назначил рассмотрение дела на 9:30 12 апреля, а после отложил рассмотрение, попросив стороны конкретизировать свои требования и доказательства.
- Прокуратура Белгорода внесла представление региональному управлению Росприроднадзора за то, что ведомство не определило размер нанесённого «Цитробелом» ущерба и не приняла меры к его возмещению.