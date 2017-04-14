МТС запустила ускоренный мобильный интернет в Дубовом и Разумном

МТС расширил зону покрытия скоростной сети LTE-Advanced в Белгородской области — теперь мобильный 4G-интернет доступен в районе «Сити-Молла Белгородского», а также в посёлках Дубовое и Разумное.
Максимальная скорость — 150 Мбит/с. Как сообщает пресс-служба МТС, преимущество технологии LTE-A заключается в том, что связь не уступает в скорости домашнему интернету и ей можно пользоваться не только дома, но и там, где нет проводного интернета.
— Развитие связи «четвёртого поколения» входит в число приоритетных задач МТС в Белгородской области. Одним из важных направлений этой работы мы считает расширение сети LTE-A. Пригород Белгорода традиционно становится самым «качающим» районом области, поэтому «продвинутая» связь появилась именно там, где она действительно востребована. В течение 2017 года мы продолжим развивать связь 4G в регионе, — рассказывает директор белгородского филиала МТС Гузель Галеева.
Сегодня связь LTE-A доступна жителям более 70 городов и сёл Белгородской области. С начала 2017 года связь 4G появилась в сёлах Роговатое, Шаталовка, Лапыгино, Гостищево, Нежеголь и Нижние пены. Подробнее о технологии LTE-Advanced можно прочесть на сайте МТС/Медиа.
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