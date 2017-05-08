​Белгородский «Энергомаш» после матча с «Калугой» стал лидером таблицы ПФЛ

В матче 22-го тура
первенства ПФЛ
по футболу среди команд второго дивизиона группы «Центр»
футболисты «Энергомаша» принимали в Белгороде ФК «Калуга» из одноимённого города, идущий на шестом месте в
первенстве страны.
Перед матчем стало известно, что основные конкуренты белгородцев — раменский «Сатурн» , московское «Торпедо» и курский «Авангард» синхронно потеряли очки, завершив вничью свои встречи, а потому в случае успеха над калужанами белгородский клуб единолично возглавил бы турнирную таблицу ПФЛ.
Первый тайм не изобиловал голевыми моментами. Хозяева время от времени прорывались к чужим воротам, и одна из таких попыток в середине игрового отрезка принесла успех. На 26-ой минуте после затяжной атаки хозяев Роман Концедалов получил мяч на линии штрафной площади и хлёстким ударом поразил ворота «Калуги», выведя «Энергомаш» вперёд — 1:0. Это результативное действие белгородского полузащитника так и осталось единственным в первой половине матча.
Во втором игровом отрезке калужские футболисты стали играть гораздо активнее и начали создавать опасные моменты у ворот хозяев. Благодаря оборонительным построениям белгородцам до поры до времени удавалось справляться с атаками гостей, однако за семь минут до окончания игрового времени они всё же пропустили обидный гол. Денис Сёмин воспользовался нерасторопностью белгородцев в своей штрафной и метко пробил в дальний от Андрея Рыжикова угол, восстановив паритет в счёте — 1:1.
Понимая, что победа в очередной раз ускользает, футболисты «Энергомаша» устроили организованный штурм ворот гостей в заключительные минуты матча. На последней добавленной минуте встречи белгородские болельщики стали свидетелями почти фантастической развязки: после прострела Александра Саплинова мяч «нашёл» ногу капитана гостей Юрия Дубровина и, дезориентировав голкипера калужан, предательски закатился в ближний угол ворот. Итог встречи — 2:1, в пользу белгородского «Энергомаша».