Мэр Старого Оскола проиграл в суде Совету депутатов

Мэр Старого Оскола Александр Гнедых проиграл суд Совету депутатов Старого Оскола, которые поставили негативную оценку его работе за 2016 год. 15 июня депутаты поручили постоянным комиссиям за 10 дней сформировать перечень недостатков и нарушений в работе старооскольской администрации. Мэр должен был устранить их и до 1 сентября предоставить информацию Совету депутатов.

Председатель Совета депутатов Евгений Согуляк сообщил депутатам, что Александр Гнедых ответил на 57 депутатских вопросов. По информации «БелПрессы», глава полностью ответил только на 29 вопросов, частично — на 16, вообще не стал отвечать на 12 вопросов.

8 сентября глава города подал иск в суд на депутатов. По мнению Александра Гнедых, 15 июня депутаты нарушили регламент принятия решения о негативной оценке его работы. Также мэр считает, что были нарушены его трудовые права потому, что если депутаты в будущем ещё раз негативно оценят его работ, то он может отправиться в отставку.

— С нашей стороны всё было понятно. Регламент принятия решения был полностью соблюдён. Но судья сочла это дело сложным, почему и были продлены сроки его рассмотрения. Изучались все материалы, протоколы постоянных комиссий, протоколы Совета, проект решения. Суд полностью изучил все детали дела. И, досконально разобравшись в деле, вынес такое решение, — рассказал «БелПрессе» руководитель аппарата Совета депутатов округа Сергей Гричанюк.

Сам Гнедых не явился ни на одно из четырёх судебных заседаний. Он может обжаловать решение Старооскольского городского суда.







