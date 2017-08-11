В Белгородской области рекламные агентства призывают прививать заказчикам правильное отношение к наружной рекламе

В четверг, 10 августа, главный архитектор области Галина Горожанкина обратилась к участникам XIV международного форума «Современный город», который открылся в Белэкспоцентре. Она рассказала, что рекламные конструкции и вывески не должны нарушать благоустройство города и внешний вид зданий. По её мнению, они должны вписываться в архитектурный ансамбль и не мешать восприятию городских сооружений.
— Мы предлагаем развивать на территории Белгородской области понимание рекламораспространителей и рекламных компаний о качестве подготовки рекламно-информационных вывесок и о системе их размещения. Самое главное — когда реклама или информация, размещаемая на фасаде, не нарушает целостности объекта. Когда объект дополняется и украшается этой информацией, а не искажается, — считает Галина Горожанкина.
Горожанкина также попросила рекламодателей помочь в реализации этого проекта. Она считает, что рекламные агентства должны прививать заказчикам правильное, по её мнению, отношение к наружной рекламе.
— Я обращаюсь именно к рекламным агентствам, потому что только от вас зависит та культура, которую вы оставите на территории муниципалитета. Потому что только ваше твёрдое понимание, как должно быть, и ваше настойчивое желание объяснить это заказчику поможет нам сформировать правильный вкус в понимании этого предмета, — добавила Горожанкина.
Напомним, что в 2015 году с универмага «Маяк» сняли рекламные баннеры на иностранном языке, а в 2017 по депутатскому запросу с проспекта Богдана Хмельницкого убрали рекламные растяжки. Белгородский опыт — не первый в России. В новосибирской мэрии недавно создали рабочую группу, занимающуюся уборкой лишней рекламы с улиц города, а до этого в Москве решили оформлять вывески по единым правилам на нескольких центральных улицах.