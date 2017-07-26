​В погоне за трофеем. Как «Энергомаш» вышел в 1/64 финала Кубка России

На центральном стадионе Белгорода прошёл матч 1/128 финала розыгрыша Кубка России по футболу сезона 2017-2018, в котором местный «Энергомаш» принимал гостей из Липецка — футбольный клуб «Металлург». Поддержать белгородцев в этой встрече пришло без малого 3 тысячи человек, и болельщики остались довольны итоговым результатом.
«Энергомаш» начал встречу «по-хозяйски» без разведки, и уже первая атака на ворота гостей завершилась голом. На третьей минуте матча нападающий белгородцев Денис Дёгтев оказался расторопнее всех в штрафной площади и с помощью рикошета переправил мяч в липецкие ворота — 1:0.
После пропущенного мяча «Металлург» активизировался, завладел инициативой и провёл несколько перспективных атак. Самый реальный шанс сравнять счёт у гостей был в середине игрового отрезка, когда арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый удар в ворота хозяев. Однако форвард гостей Сергей Чернышов не сумел реализовать пенальти — голкипер белгородцев Руслан Дудкин в блестящем прыжке парировал удар липецкого футболиста. В итоге до перерыва счёт так и остался неизменным.
Во втором тайме тренерский штаб гостей выпустил на поле свежих футболистов, вследствие чего у ворот «Энергомаша» всё чаще стали возникать опасные моменты. На 52-ой минуте у «Металлурга» появилась очередная возможность восстановить паритет в матче, однако после удара Николая Иванникова футбольный снаряд на счастье белгородской публике попал в каркас ворот Дудкина.
Хозяева время от времени отвечали опасными контрвыпадами, в одном из которых Денис Белобаев даже отправил мяч в перекладину, но изменить счёт на табло обеим командам в оставшееся время так и не удалось. Как итог, финальный свисток московского рефери Романа Сафьяна зафиксировал минимальный успех «Энергомаша», который позволил подопечным Виктора Навоченко продолжить свой поход за Кубком России.
— Игра получилась очень тяжёлой, на характере. Забили быстрый гол, а затем Липецк создал нам определённые трудности. К сожалению, у нас было много брака и спешки в передачах. Спасибо нашему вратарю, который отразил пенальти — это оказался ключевой момент всего матча. Получилась настоящая кубковая игра, — прокомментировал исход встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко.
Преодолев барьер 1/128 финала, белгородцы вышли в следующий этап Кубка страны. Теперь в матче 1/64 финала 7 августа белгородцы на выезде сыграют с «Калугой», уверенно переигравшей новомосковский «Химик», — 3:0. Победитель противостояния в конце августа примет у себя дома один из клубов Футбольной Национальной Лиги.
Стоит добавить, что свой следующий матч «Энергомаш» проведёт на выезде. В рамках второго тура первенства ПФЛ белгородцы в этот четверг, 27 июля, сыграют против брянского «Динамо». Начало встречи в 18:30.