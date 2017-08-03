В Белгородской области волонтёры штаба Алексея Навального хотят стать наблюдателями на выборах губернатора

В среду, 2 августа, в Белгороде открыли штаб Алексея Навального. На открытие пригласили волонтёров, журналистов и сторонников политика. По словам координатора белгородского штаба Евгения Карпова, в Белгороде зарегистрировали уже около 600 волонтёров. Они будут распространять газеты, листовки, наклейки, размещать в городе агитационные кубы. Карпов также пояснил, что волонтёры хотели бы поучаствовать в выборах губернатора Белгородской области в качестве наблюдателей.
— Есть планы подготовить наблюдателей на несколько участков, но вопрос в том, успеем ли мы это сделать за месяц, — ответил Евгений Карпов.
Глава местного штаба пообещал, что белгородцы смогут сюда обращаться за юридической помощью и консультациями, если вдруг у них возникнут проблемы на работе или с правоохранительными органами. Напомним, что 26 марта в Белгороде прошёл «немитинг» против коррупции, после которого одного из его спикеров — Оксану Михайлик — признали виновной в «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения» и приговорили к 50 часам общественных работ. Позже Михайлик оправдали, так как в итоге в её действиях не нашли состава административного правонарушения.