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Стойленский ГОК стал партнёром олимпиады возможностей «Абилимпикс»*

Соревнования прошли в Старооскольском индустриально-технологическом техникуме.

Стойленский ГОК стал спонсором направления «Электромонтаж» на национальном чемпионате «Абилимпикс». Это крупное соревнование профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Конкурс проходил на семи площадках — в Шебекине, Старом Осколе и Белгороде. Молодые люди продемонстрировали своё мастерство в девяти специальностях, которые востребованы на рынке труда.

Так, например, соревнования по направлению «Электромонтаж» прошли в Старооскольском индустриально-технологический техникум. Это базовое учебное учреждение СГОКа. Все участники получили от комбината ценные подарки.

— Я очень рад, что региональный этап «Абилимпикса» по направлению «Электромонтаж» прошёл на площадке техникума, для которого наше предприятие является якорным. Это говорит о том, что база для подготовки студентов, созданная в СИТТе при непосредственном участии Стойленского ГОКа, а также уровень квалификации педагогов и методическое обеспечение соответствуют стандартам международного уровня, — прокомментировал директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Отметим, что олимпиада возможностей «Абилимпикс» в Белгородской области проходит во второй раз. В Россия присоединилась к мировому движению в 2014 году.

Екатерина Лобановская

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#СГОК #Стойленский ГОК #Абилимпикс
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