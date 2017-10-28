​В Белгороде наградили победителей регионального этапа чемпионата «Абилимпикс-2017»*

В Белгороде наградили победителей регионального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017», который проходил с 24 по 26 октября.



В этом году 58 студентов из разных учебных заведений Белгородской области соревновались в девяти компетенциях: «Веб-дизайн», «Ландшафтный дизайн», «Массажист», «Поварское дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Учитель начальных классов», «Электромонтаж», «Бисероплетение» и «Вязание».

— Мы с восхищением и замиранием сердца следили за вашими успехами. Есть чем гордиться педагогам, подготовившим таких замечательных выпускников. Вы подкупили нас своей увлечённостью, самоотдачей, творческим порывом. Особенностью нашего регионального этапа стало то, что мы включили в конкурсную программу компетенции по тем рабочим профессиям, которые востребованы на белгородском рынке труда. Мы действовали в расчёте на работодателей, которые смогут подобрать себе достойные кадры. В Белгородской области трудоустроено 90 процентов выпускников средних профессиональных учреждений, имеющих инвалидность. Этот показатель обгоняет среднероссийскую статистику: по стране процент трудоустройства таких ребят не выше 75 процентов, — отметила начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Альбина Бучек.

Председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев наградил победителей в компетенции «Поварское дело». Первое место занял Дмитрий Швец, второе и третье завоевали Игорь Лазько и Андрей Фёдоров.

— От себя лично, от профсоюза «Правда» и Федерации адаптивного спорта выражаю искреннюю благодарность и признательность за организацию и проведение этого масштабного мероприятия администрации Белгородской области в лице губернатора Евгения Степановича Савченко. Большое спасибо всем участникам конкурса. Вы в полной мере показали профессионализм, мастерство, оптимизм и волю к победе. Вы нужны Белгородской области и нашей великой стране. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь к новым свершениям. А профсоюз «Правда» всегда будет рядом, — сказал Сергей Фуглаев.

Второй год подряд профсоюз «Правда» стал соорганизатором олимпиады возможностей, и, по словам председателя Сергея Фуглаева, поддержка этого проекта продолжится в будущем.

Лучшим в компетенции «Электромонтаж» признали Максима Бурмистрова. Евгений Панарин занял первое место в «Сухом строительстве и штукатурных работах». В компетенции «Ландшафтный дизайн» первым стал Никита Очкасов, а «Веб-дизайне» — Николай Бирюков. Владислав Шаров стал первым в «Бисероплетении», а Елена Ежкова выиграла в «Вязании». Лучшим «Учителем начальных классов» признали Андрея Харитоненко. В компетенции «Массажист» первое место завоевала Анна Лаврентьева.

Творческие номера участникам мероприятия подарили белгородские вокальные и танцевальные коллективы.

1 декабря победители регионального этапа поедут в Москву на третий Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017».

Справка «Фонаря»

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» — это олимпиада профессионального мастерства различных категорий. Цель чемпионата — стирать границы между людьми с инвалидностью и здоровыми, помогать им развиваться в своей профессии и находить работу.

Международные чемпионаты проводятся один раз в четыре года. В них участвуют люди с самыми разными видами инвалидности, а движение «Абилимпикс» охватывает почти 40 стран и около 50 профессий.

Россия присоединилась к движению в 2014 году по инициативе Фонда поддержки социальных проектов «Образование — обществу». Первый национальный чемпионат прошёл в Москве в 2015 году. В нём участвовали 254 человека из 29 регионов по 29 компетенциям. Белгородская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2016 году.