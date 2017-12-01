​Федерация адаптивного спорта провела региональный чемпионат по пулевой стрельбе*

25 и 26 ноября в тире Белгородского индустриального колледжа и в стрелковом клубе ДОСААФ прошёл чемпионат по пулевой стрельбе. Организаторами выступили Федерация адаптивного спорта и Центр адаптивного спорта при поддержке регионального управления физкультуры и спорта. Среди участников — именитые стрелки, участники чемпионатов мира, Европы, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр: Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко, Антонина Жукова, Юлия Чурсина и другие.



Этот турнир не был проходным на следующий соревновательный этап. Чемпионатом по пулевой стрельбе спортсмены символично подвели итоги года. В стрельбе из винтовки лёжа, первые места заняли Марина Тимошина с подставками и Татьяна Рябченко без подставок. В стрельбе из винтовки стоя лучшими стали Андрей Кожемякин, Роман Пустовойтенко, Анастасия Прыжко и Антонина Жукова. Золото в стрельбе из пистолета выиграли Виктор Герасименко и Елизавета Фролова. Полный список призёров можно посмотреть здесь.

Президент Федерации адаптивного спорта, председатель профсоюз «Правда» отметил хорошие результаты ребят и пожелал всем удачи в дальнейшем году и пригласил на итоговый бал — «Карнавальную ночь», который пройдёт 5 декабря в Белгородской государственной филармонии.

— Мы дружим с нашими прославленными спортсменами и помогаем им. Ведь поддержка для паралимпийцев и сурдлимпийцев очень важна для достижения высоких результатов. «Карнавальная ночь» станет отличным завершением этого плодотворного года, а также настроит всех на новые победы в следующем 2018 году. Я уверен, что все мы хорошо проведём время на новогоднем балу, — отметил Сергей Фуглаев.