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В Белгородской филармонии начались «Шереметьевские музыкальные ассамблеи»

Лауреат международных конкурсов, музыкант Александр Романовский на открытии выступил вместе с симфоническим оркестром под руководством Рашита Нигаматуллина.

В пятницу, 17 ноября, в Белгородской государственной филармонии прошло открытие фестиваля «Шереметьевские музыкальные ассамблеи». Первый день открыла концертная программа «Классика на все времена». Симфонический оркестр под руководством Рашита Нигаматуллина начал концерт симфонией № 40 Амадея Моцарта. Выступление продолжила увертюра к опере «Похищение из сераля». «Живая музыка» создавала атмосферу времени, когда жил сам Амадей Моцарт.

Вторая часть концерта была посвящена концерту № 24 для фортепиано с оркестром Моцарта. Солистом выступил Александр Романовский, музыкант из Италии. К слову, он впервые был в Белгороде.

Фото пресс-службы Белгородской филармонии

Впереди белгородцев ожидают ещё три конкурсных дня: 22 ноября можно будет послушать русскую хоровую музыку, 25 ноября — «Величие оперы» — концерт с ведущим солистом Василием Ладюком, солистом Московского театра «Новая опера»; 1 декабря зрителей ожидает выступление государственного струнного квартета имени Михаила Глинки, который исполнит композиции Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Эрнеста Шоссона.

Шестой фестиваль «Шереметьевские музыкальные ассамблеи» проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.

Анастасия Лопатина

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#Белгородская государственная филармония
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