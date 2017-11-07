Жизнь отличная — безналичная. Опыт автомобилиста и не только

Кажется, что с автомобилем можно решать все задачи намного быстрее и комфортнее. Ты быстро оказываешься в другой части города самым коротким путём, не мёрзнешь/мокнешь/обливаешься потом на остановке, не испытываешь прикосновений незнакомых людей. Но автомобиль требует вложений. Сегодня я расскажу, какие «сопутствующие» автомобилю товары и услуги можно приобрести по безналу, а с чем возникают проблемы. Как обычно, сначала я испытываю бесконтактную оплату Apple Pay, в случае неудачи достаю карту, наличными платить отказываюсь совсем.





Автозаправки

В городе я пользуюсь АЗС «Газпром» и «Роснефть» — они больше всего нравятся мне по соотношению цена/качество. На всех операторных заправках можно расплатиться бесконтактно. С безоператорными заправками намного сложнее. Там можно оплатить бензин только картой, но я пару раз видела, как терминал пожирал карты и создавал проблемы автолюбителям, поэтому, откровенно говоря, я ни разу не пробовала оплачивать картой — зачем мне потеря времени? Во время отпуска по маршруту Белгород — Ростов-на-Дону — Владикавказ —Тбилиси — Новороссийск — Анапа — Белгород оплатить заправку картой или бесконтактным способом можно было на любой приличной АЗС.

Автомойка

Я признаю два способа наведения красоты моей крошки: самостоятельная мойка или мойка на «Пузырях» — этот сервис находится недалеко от дома родителей и книжного магазина, поэтому час мойки я провожу с пользой. Правда, на «Пузырях» действует только наличный расчёт, и это очень неудобно — приходится снимать деньги в ближайшем банкомате (хорошо, что он в двух шагах).

На мойках самообслуживания около зоопарка (не спрашивайте, почему я езжу именно туда, я не знаю ответа) в принципе есть только приёмка купюр и монет. Так что если знаете хорошую недорогую автомойку с безналичной оплатой — напишите нам в комментариях, протестируем!

Стеклоочиститель

С приходом осени стеклоочиститель расходуется очень неэкономично: на стёкла наметает пыли и листвы, поэтому раз в пару недель приходится пополнять запасы омывайки. Её я покупаю в «Линии», расплачиваясь бесконтактно. Там с этим никогда не бывает проблем.

Такси

Из всех операторов такси мой любимый — «Яндекс. Такси», потому что оплатить поездку я могу прямо в приложении.

Когда приехал к месту, не ждёшь сдачу от водителя, а сразу выходишь из автомобиля и бежишь по своим делам. Удобно!

Автобусы

Фото beladm.ru

В Белгороде с марта этого года появились автобусы с безналичной оплатой проезда, и цена поездки в них дешевле на пять рублей. Как-то летом я удачно попала в автобус, оснащённый терминалом. Каково же было моё счастье, что мне не надо разбивать тысячу (страшно не люблю разменивать крупные купюры — деньги сразу же на что-то тратятся), а я могу спокойно оплатить проезд картой!

О бесконтактной оплате я пока даже не заикаюсь — ещё далеко не весь общественный транспорт в принципе оснащён устройствами для удобной оплаты. Но то, что в Белгороде и некоторых других городах региона появилась эта хорошая возможность оплачивать проезд банковской картой, это несомненный плюс, который стимулирует постоянно носить карту в кошельке и экономить на проезде в общественном транспорте.