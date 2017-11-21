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В Белгороде 90 процентов школьных обедов оплачивают безналично

За сентябрь и октябрь белгородцы заплатили 61 миллион за питание детей в школах Белгорода.

В понедельник, 20 ноября, на оперативном совещании в администрации Белгорода подвели первые итоги проекта по безналичной оплате питания в школах.

По словам начальника городского управления образования Ирины Гричаниковой, проект выполнили на 93,5 процента. Безналичную оплату питания ввели в 44 школах областного центра. В сравнении с прошлым годом питаться в школах стало больше учеников: в 2017 году обеды себе стали заказывать 74,8 процента учащихся.

Родители оплачивают обеды школьников через отделения и терминалы банков, кассу комбината школьного питания и мобильные приложения (подробнее об особенностях безналичной оплаты школьного питания можно почитать в нашем материале — прим. «Ф».). За сентябрь и октябрь за питание школьников заплатили более 61 миллиона рублей, причём 90,9 процента всех платежей были проведены безналично. В частности, через мобильные приложения «Автоплатёж» и «Сбербанк-онлайн» платили до 16 и 72 процентов соответственно.

Вместе со Сбербанком мы делаем спецпроект «Жизнь отличная — безналичная». Наш корреспондент рассказываем, когда использует в быту безналичную оплату, и объясняет, почему это удобно. Сейчас можно почитать, как Олеся Шкреба оплачивает покупки в продуктовых магазинах и как ей помогает безналичная оплата при оплате транспортных расходов.

Система безналичной оплаты питания в школах Белгорода массово заработала с 1 сентября 2017 года. По данным мэрии, она позволила оперативно получать всю отчётность, вести статистику, прогнозировать потребности школьников в питании, а также уйти от бумажных документов и снизить нагрузку на преподавателей.

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Если у вас есть вопросы по работе новой системы оплаты школьного питания, то их можно задать по телефону 7 (4722) 77-72-82 (техническая поддержка сервиса «Виртуальная школа»), либо 7 (4722) 32-26-14, ответственный в городском управлении образования за внедрение безналичной оплаты питания.

Никита Пармёнов

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#школьники #безналичная оплата #Сбербанк
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