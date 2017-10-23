Жизнь отличная — безналичная. Как я покупаю продукты в магазинах

Современные технологии развиваются так быстро, что практически каждый день появляется что-то новое. Ещё пять лет назад было намного проще снять деньги в банкомате и везде расплачиваться наличными, два года назад мы смотрели на владельцев бесконтактных карт как на шаманов (он просто приложил карту и даже не вводил пин-код, шельма!), а сейчас кажется диковинным расплачиваться телефоном или часами. Не нам, конечно, а окружающим.

Я пользуюсь технологией ApplePay, подключённой на Apple Watch. Всё, что мне необходимо сделать в магазине, — сказать «оплачу картой», дважды нажать боковую кнопку и поднести умные часы к терминалу. Ловить восхищённые взгляды взрослых людей и пытаться не исчезнуть от молитв бабушек — бонус.

Правда, далеко не все точки продаж имеют современное исправное оборудование, способное ответить моим запросам. В этом материале я расскажу, где бесконтактная оплата не вызывает никаких вопросов, а где вас попросят сходить в ближайший банкомат.

Гипермаркет «Линия» в «МегаГРИННе»

«Линия» для меня — наиболее оптимальный вариант для еженедельных закупок. Удобная парковка прямо у дверей магазина (если приехать в будний день в 9–10 часов вечера), весь необходимый набор продуктов, небольшие очереди на кассах.

Оплатить покупку картой здесь не составит труда. Чаще всего в магазин я еду с мамой: мы покупаем много всего на две семьи, сумма чека оказывается внушительной, но при этом и значительная часть возвращается бонусами «Спасибо». В общем-то, благодаря «Линии» я частенько пью кофе за один рубль в компаниях-партнёрах бонусной системы Сбербанка.

Однако с оплатой ApplePay здесь не всегда всё радужно: терминал откликается через раз, и иногда приходится лезть в рюкзак за карточкой. Это очень раздражает, когда уже привык совершать минимум телодвижений: мне даже не нужно доставать телефон из кармана, часы-то всегда на руке!

Магазин «Магнит» на Садовой

Небольшой магазинчик сети «Магнит» располагается у нас прямо во дворе, в одной минуте ходьбы от квартиры. Летом приходится включать силу воли на полную мощность, чтобы не пойти за свежим молоком к завтраку прямо в пижаме. Выбор в магазине небольшой, овощи и фрукты на порядок дороже той же «Линии», из охлаждёнки только курица, свинина и говядина продаются только замороженными в виде полуфабрикатов. В общем, в «Магнит» я хожу раз в три дня за молочными продуктами, больше там делать нечего.

Зато терминалы здесь ни разу не подводили. Моё вечное недовольство из-за несвежего молока обычно нивелируется удовольствием от простой и лёгкой оплаты творога.

Кафе «Молоко», бизнес-пространство «Контакт»

Я страстный фанат кофе. Поэтому у меня есть несколько любимых точек в городе, где я максимально быстро и удобно могу получить свою ежедневную дозу кофеина.

Чаще всего я пью домашний кофе, сваренный в турке, но не всегда утром есть возможность приготовить себе чашечку дымящегося счастья. Тогда по пути в редакцию можно побаловать себя любимым американо с миндальным сиропом в «Молоке». Стоит всего 70 рублей, наливают под самую крышечку, и расплатиться всегда можно бесконтактно.

Кофе в «Берёзке» Напротив университета, где я дважды в неделю провожу занятия, есть милый маленький магазинчик «Берёзка», в котором есть дешёвый зерновой кофе. В минуты дикой спешки и острой нехватки кофеина в крови я забегаю туда и получаю свой американо (под настроение даже с молоком) всего за 50 рублей. Но терминала там нет; котируются только наличные. И это очень гневит: я тороплюсь, у меня в руках неизменно ноутбук, папка с диктантами на проверку, рюкзак, и надо как-то изловчиться и добыть кошелёк. Поэтому я захожу сюда за кофе очень редко. А был бы терминал!..

«Мак-авто»

Ещё одна точка добычи кофеина — это «Мак-авто». Из-за больших объёмов продаж в «Макдоналдс» всегда свежие зёрна, кофе варят крепкий, а большой стакан чёрного кофе стоит 79 рублей. Даже не нужно выходить из машины!

Себе я всегда беру кофе, а родителям покупаю… мороженое. Как-то забирала их и соседа по даче, и по сложившейся традиции по пути домой завернула в «Мак».

— Четыре вафельных рожка, пожалуйста. Всё!

— Тебе дать денег? — интересуется папа.

— Не надо, я часами расплачусь.

— В смысле? — шёпотом спрашивает у папы удивлённый сосед.

— Да часы отдаст за мороженое… — абсолютно серьёзно папа шепчет соседу.

Стоит ли говорить, что весь оставшийся путь мы рассказывали, как работает современная система оплаты чего угодно?

Партнёрский материал