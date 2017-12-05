На Стойленском ГОКе определили победителей турнира по бадминтону*

На Стойленском ГОКе прошёл турнир по бадминтону в рамках XV корпоративной спартакиады. В соревновании участвовали восемь команд из различных цехов и подразделений комбината. Каждая команда состояла из двух человек — мужчины и женщины. Турнир проходил по круговой системе. Команды играли по одному поединку со всеми соперниками. Так организаторы дали равные шансы всем участникам.

В итоге победителями соревнований, как и в прошлом году, стала команда исполнительной дирекции в составе Сергея Иванова и Наталии Свириденко. Второе место заняли представители цеха сетей и подстанций Максим Шевляков и Елена Каргова. Третье место досталось сотрудникам ремонтного комплекса Алексею Васильеву и Кристине Болатовой.

В декабре на предприятии пройдут соревнования по армрестлингу. Завершится корпоративная спартакиада общим праздником, на котором наградят лучших спортсменов СГОКа.

Справка «Фонаря»

Корпоративная спартакиада Стойленского ГОКа началась в январе 2017 года. Всего в соревнованиях по 15 видам спорта приняли участие более 500 работников комбината. Спартакиада на предприятии проводится уже в 15 раз.