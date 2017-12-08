«Белогорье» обыграло болгарский ЦСКА в 1/16 финала Кубка ЕКВ

В столице Болгарии Софии 7 декабря прошла 1/16 финала Кубка ЕКВ. За победу сражались восьмикратный чемпион России волейбольный клуб «Белогорье» и бронзовый призёр чемпионата Болгарии ЦСКА.

Во встрече не приняли участие ряд игроков основного состава: Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский, Алексей Обмочаев. Но и без их помощи «львы» смогли сломить сопротивление соперника за минимальное количество партий. Понервничать российским болельщикам пришлось лишь в стартовой партии, в которой хозяева ликвидировали отставание в 6 очков и держались до счёта 23:23. Затем собственная ошибка армейцев и блок гостей расставили всё по своим местам – 25:23. В двух других партиях российский клуб полностью контролировал ход игры и не позволял сопернику подобраться на близкое расстояние. Итог партий: 25:20 и 25:1, соответственно, 3-0 в матче.

Самым результативным игроком встречи стал доигровщик «Белогорья» Ян Ерещенко, на счету которого 12 баллов .

Ответная встреча двух коллективов состоится 19 декабря в Белгороде. Для выхода в следующую стадию турнира — раунд 1/8 финала второго по значимости турнира Старого Света белгородцам достаточно выиграть всего две партии. Триумфатора противостояния там ожидает сильнейшая команда пары «Хапоэль» (Мате-Ашер, Израиль) — «Жихострой» (Чехия).

Напомним, что наш клуб уже становился обладателем Кубка ЕКВ в 2009 году. А действующим победителем престижного турнира является французский клуб «Тур» .