«Львиная доля успеха». Как «Белогорье» завершило первый круг Суперлиги

В субботу, 25 ноября, в Центре досуга «Космос» прошёл заключительный матч первого круга чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Соперником «львов» стал волейбольный клуб «НОВА» из Новокуйбышевска.

Фото belogorievolley.ru

В заявке у хозяев отсутствовал Сергей Тетюхин. Доигровщик белгородцев отдыхает перед важнейшими кубковыми баталиями. Стартовая партия матча порадовала собравшихся болельщиков напряжённой борьбой за каждый мяч со стороны обеих команд. Лишь под занавес партии у белгородцев заработал блок и повысился процент эффективности атак на фоне невынужденных ошибок гостей. Все эти компоненты нашли отражение на табло, позволив хозяевам отпраздновать успех в первом сете — 25:21 в пользу «Белогорья».

Второй сет начался с отличных атак Гранкина и компании, благодаря чему белгородцы обеспечили себе двукратное преимущество к первому техническому перерыву — 8:4. В середине партии «львы» ослабили хватку и подпустили в счёте гостей. Георге Крецу даже взял «профилактический» тайм-аут. Минутная пауза благоприятно подействовала на хозяев, и они вернули своё преимущество. Концовка партии осталась, как и полагается, за «львами»: дубль-эйс Романа Данилова, хитроумные скидки Мусэрского и, как следствие, благоприятный исход игрового отрезка — 25:19 после отличного пайпа Яна Ерещенко.

Последующие две партии у «Белогорья» получились практически провальными. На волне успеха «львы» расслабились, следствием чего стали постоянные невынужденные ошибки при вводе мяча в игру и атаках вне пределов площадки. Гости, наоборот, воспользовались «подарками» соперника и хладнокровно записали себе в актив третий игровой отрезок — 25:21, сократив счёт по партиям в матче — 1:2.

Четвёртый сет получился довольно нервным и напряжённым. Белгородцы никак не могли поймать нужный ритм игры, из-за чего зрители наблюдали постоянные погрешности в действиях любимой команды. В середине отрезка «львы» уступали гостям четыре балла. Однако затем самоотверженная игра в исполнении «Белогорья» позволила нашему клубу переломить ход встречи. Данилов провёл серию шикарных подач — 18:17Волейбольная фортуна в этот вечер оказалась на стороне подопечных Геннадия Шипулина: Мусэрский при равном счёте «зачехлил» атаку гостей блоком, а в следующем розыгрыше всё тот же Данилов подал долгожданный эйс, принеся итоговый успех хозяевам — 25:23 в партии и 3-1 по итогам всего матча.

Самым результативным игроком в составе победителей оказался Дмитрий Мусэрский, на счету которого 19 очков, на два балла меньше у Яна Ерещенко.

Фото belogorievolley.ru

— Для нас наступает ответственное время. Нам нужно работать над тем, чтобы избегать ситуаций, когда игроки выходят на поле со скамейки и не могут сохранять тот уровень игры, который был. Каждая небольшая ошибка в начале третьего сета в концовке привела к болезненным последствиям. Только на подаче сделали семь ошибок — отдали очки сопернику просто так, им даже не пришлось делать свой «съём». Любая команда начнёт играть в такой ситуации, — резюмировал итог встречи старший тренер «Белогорья» Георге Крецу.



Благодаря этому выигрышу, «Белогорье» сумело догнать казанский «Зенит» в турнирной таблице Суперлиги — у обоих коллективов после 13 сыгранных матчей по 12 побед и 35 очков соответственно. В чемпионате страны наступает двухнедельный перерыв, связанный с проведением «Финала четырёх» Кубка России по волейболу и играми еврокубков.

В ближайший уик-энд, 2-3 декабря, в Белгород съедутся четыре лучших коллектива — казанский «Зенит», новосибирский «Локомотив», кемеровский «Кузбасс» и хозяин «Финала четырёх» «Белогорье», для того чтобы разыграть почётный национальный трофей. Напомним, что в первом полуфинале «львы» встретятся с «шахтёрами» из Кемерово, а затем действующий обладатель трофея — волейбольный клуб «Зенит» — разыграет путёвку в финал с новосибирским «Локомотивом».