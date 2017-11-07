«Белогорье» продлило беспроигрышную серию в Чемпионате России

Волейболисты «Белогорья» обыграли соперников из Соснового бора. Между двумя командами была ощутимая разница в классе, а потому тренерский штаб хозяев оставил Сергея Тетюхина на скамейке запасных, выпустив на площадку Романа Данилова. За исключением второго сета, в котором гости немного лидировали в концовке, «львы» полностью контролировали ход поединка и добились лёгкой и уверенной победы над соперником. Итог встречи — 3:0 (25:19; 25:22; 25:20) в пользу подопечных Геннадия Шипулина.

Лучшими снайперами в составе победителей диагональный Константин Бакун и блокирующий Дмитрий Мусэрский, в активе которых по 12 баллов. В следующем туре, матчи которого состоятся 11 ноября, белгородцы примут на своей площадке соперника по предстоящему полуфиналу Кубка России, сибирский коллектив — кемеровский «Кузбасс».