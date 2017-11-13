«Неукротимые львы». Как «Белогорье» одержало очередную «сухую» победу в Суперлиге

В субботу, 11 ноября, в Центре досуга «Космос» состоялся матч десятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Соперником «львов» стал «Кузбасс» из Кемерово. Эта встреча стала репетицией предстоящего полуфинала розыгрыша Кубка России по волейболу, который состоится в первый уик-энд декабря. И судя по итоговому результату, хозяева довольно успешно отрепетировали кубковую баталию.

Фото belogorievolley.ru

Стартовая партия матча порадовала собравшихся болельщиков напряжённой борьбой за каждый мяч со стороны обеих команд. Равная игра продолжалась большую часть сета, никто не хотел отдавать инициативу. К середине партии во многом за счёт не слишком качественного приёма гости ушли в пятиочковый отрыв — 11:6, однако вскоре на подаче новоиспечённого чемпиона Европы Сергея Гранкина «львы» совершили фантастический рывок, набрав восемь очков подряд — 17:14. Гости не сдались, а продолжили активные наступления и после атаки лидера команды Виктора Полетаева даже имели сетбол. Но сделать решающий брейк сибиряки не смогли, а «львы» перевели игру «на баланс». «Волейбольные качели» продолжались недолго: Николов отлично реализовал атаку у хозяев, а в следующем розыгрыше экс-белгородец Дмитрий Ильиных отправил волейбольный снаряд далеко за пределы площадки, принеся победу своему бывшему клубу в стартовой партии — 26:24.

В следующей партии «Белогорье» поймав кураж и деморализовав оппонента, продолжало находить слабые места в стане соперника. Шаг за шагом «львы» только увеличивали своё преимущество, которое к середине третьей партии достигло трёхкратного значения 11:4 благодаря отличным подачам Сергея Тетюхина и атакам Бакуна. Тренерский штаб «Кузбасса» попытался «взбодрить» команду, используя минутные перерывы и проводя ряд замен, но всё оказалось безуспешно. Череда эйсов и эффективный блок белгородцев подписали «шахтёрам» суровый «приговор» — 25:13.

Третий игровой отрезок вновь прошёл под диктовку «Белогорья». Гости смогли достойно оказывать сопротивление лишь до середины сета, а после на подачах Бакуна «львы» добыли себе комфортное преимущество — 16:11 и без особых проблем довели партию и весь матч до логического завершения. Финальным аккордом встречи стала безошибочная атака Яна Ерещенко сквозь тройной блок гостей — 25:17 и 3-0. Лучшим снайпером в составе победителей оказался Константин Бакун, набравший 16 баллов.

Фото belogorievolley.ru

— Не думаю, что первая партия была переломной в матче. Возможно, с самого начала нас подвело слишком большое желание победить. Соперник с самого начала подавал агрессивно и, возможно, этим немного удивил. Но когда мы нашли свой ритм, заработал блок и защита, мы тут же догнали их, — резюмировал итог встречи старший тренер ВК «Белогорье» Георге Крецу.

Благодаря четвёртому подряд «сухому» успеху белгородцы сумели оторваться от ближайших преследователей на девять баллов, и теперь спокойно могут отправляться на непростое выездное турне. Сначала белгородцы 15 ноября в Уфе проэкзаменуют местный «Урал», а спустя трое суток в Красноярске встретятся с «Енисеем». Дома любимую команду можно будет увидеть 25 ноября, когда в рамках 13-го тура чемпионата России белгородцы сыграют против «НОВЫ» из Новокуйбышевска.