Два депутата Белгородской облдумы досрочно сложили полномочия

В четверг, 14 декабря, на заседании облдумы стало известно, что депутаты Анатолий Попков и Алексей Киселёв досрочно сложили свои полномочия. Об этом сообщает «БелПресса».

Генеральный директор Белгородской ипотечной корпорации, председатель кооператива «Свой дом» Анатолий Попков перешёл на работу в администрацию Белгородского района на должность первого заместителя главы. Напомним, что прошлый глава района Александр Сергиенко в ноябре ушёл со своего поста и стал и.о. главы администрации Старого Оскола. По информации издания, Анатолий Попков, скорее всего, будет участвовать в конкурсе на должность главы Белгородского района. Эту информацию раньше у себе в telegram-канале озвучивал также советник и.о. губернатора Орловской области, блогер Сергей Лежнев.

— Искренне благодарен депутатам за совместную работу не в одном созыве областной думы. Произошло то, что произошло. Надеюсь, у меня ещё будет возможность когда‑то сюда вернуться, — цитирует «БелПресса» Анатолия Попкова, который был депутатом облдумы трёх созывов.

Алексей Киселёв, фото Владимира Корнева

Второй депутат, который досрочно сложил свои полномочия, — руководитель Белгородского филиала Россельхозбанка Алексей Киселёв. Причину, почему он решил это сделать, не сообщают. Этот вопрос депутаты рассматривали на заседании, в котором уже сам Киселёв не принимал участие.

— Можно сказать, что я представляю либеральное крыло «Единой России». И даже в наших обсуждениях позволяю себе достаточно критичные выражения и суждения по поводу нашей деятельности, деятельности власти. Глобальных просчётов я не вижу, но считаю, что мы можем быть эффективнее и в части использования тех ресурсов, что есть в регионе, и в целом. В процессе предвыборной кампании я высказал свои приоритеты — мне хотелось бы сосредоточиться на вопросах развития малого и среднего бизнеса в селе. Не потому, что они обделены этим, а, скорее, не знают об этих возможностях, и я вижу в этом огромный потенциал для роста[...]. У меня на большинство проблем (на организацию движения, на систему образования, на распределение бюджетных денег) есть свой взгляд. Я не уверен, что он единственно правильный, не уверен, что меня поддержат, но я надеюсь, что моё мнение будет интересно коллегам, — рассказывал «Фонарю» Алексей Киселёв в октябре 2015 года.