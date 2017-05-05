В Белгородской области МТС обновит голосовую связь

В Белгородской области МТС начал обновлять свою голосовую сеть, что позволит улучшить качество связи на территории всего региона. Связь станет лучше в помещениях, местах плотной застройки, отдалённых деревнях и посёлках, а также вдоль региональных дорог.
Специалисты компании до конца 2017 года заменят оборудование на базовых станциях. Модернизация затронет все районы области и крупные города. Обновлённое оборудование стандарта 2G расширит зону покрытия сети на 20 процентов и включит в сетях «второго поколения» технологию HD-Voice, которая повышает чёткость звука. Кроме этого, обновление сети 2G повысит скорость передачи данных по технологии M2M, в том числе для приборов, работающих в автоматическом режиме: банкоматов, терминалов оплаты, оборудования навигации и всевозможных датчиков, большая часть которых работает в сетях второго поколения.
В компании заботятся об удобстве абонентов, поэтому обновление проведут в три этапа. Базовые станции будут заменять поэтапно, чтобы можно было распределить сигнал с «временно недоступной» станции на близлежащие, и абоненты не столкнулись с неудобствами. Пресс-служба МТС предупреждает, что возможны проблемы с качеством связи, но они будут кратковременны. При этом в компании отмечают, что модернизация не скажется на работе сетей 3G и 4G.
— МТС уделяет огромное внимание качеству голосовой связи, стремясь обеспечить абонентам высокое качество услуг. В результате масштабной модернизации сети, улучшение «голоса» почувствуют не только жители крупных городов области (Белгород, Губкин и Старый Оскол — прим. ред.), но и белгородцы из небольших посёлков и деревень, — отмечает Андрей Фролов, технический директор белгородского филиала МТС.
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