В Белгородской области МТС обновит голосовую связь

В будущем году власти обещают построить ещё 14 жилых домов. По программе 13 сиротам, проживающим на территории района, выдали ключи от собственного жилья. Торжественное мероприятие прошло в Беловском сельском поселении.— За прошедшие шесть лет 109 молодых человек уже получили своё благоустроенное жилье. Очень важно, чтобы свою взрослую жизнь молодые люди начинали, имея собственную крышу над головой. На 2016 год запланировано строительство ещё 14 жилых домов, — сказал руководитель комитета строительства администрации Белгородского района Евгений Глаголев. Полиция привлечёт к ответственности подозреваемых в домашнем насилии благодаря вступившим в силу 15 июля поправкам в Уголовный кодекс. Старооскольская полиция возбудила уголовное дело на троих человек по статье «Побои». Каждого из них подозревают в домашнем насилии — в двух случаях мужья избили жён, а в одном — сын избил свою 62-летнюю мать. Каждому из подозреваемых грозит до двух лет лишения свободы. В пресс-службе УМВД по Белгородской области пояснили, что возбуждение этих уголовных дел стало возможно благодаря поправкам в Уголовный кодекс РФ, вступившим в силу 15 июля 2016 года. Напомним, 21 июня 2016 года Госдума приняла законопроект, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс. В частности, в статье 116 УК РФ «Побои» появилось примечание, согласно которому граждане, совершившие насильственные действия по отношению к родственникам, подвергаются уголовному преследованию. При этом если побои были нанесены постороннему человеку, то виновник в первый раз может отделаться штрафом и возместить причинённый ущерб. При повторном нарушении будет возбуждено уголовное дело. До принятия поправок в УК по делам о домашнем насилии предусматривалась процедура частного обвинения. — Такие дела возбуждаются только по заявлению потерпевшей стороны, поданному в установленной форме. При этом на жертву возлагаются функции частного обвинителя, который должен самостоятельно поддерживать обвинение, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, заявлять ходатайства, что в ситуациях домашнего насилия практически невозможно для жертвы. В большинстве случаев насилие в семье происходит «за закрытыми дверями» и без свидетелей. Часто жертва и насильник живут вместе, и подавать заявление о случаях насилия, а тем более собирать доказательства, небезопасно для жертвы, — рассказала «Фонарю» адвокат, член рабочей группы по разработке федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия» Мари Давтян. На площадке Центра молодёжных инициатив прошли автофестиваль и фестиваль японской анимации. В субботу, 22 августа, на площадке ЦМИ прошёл первый автофестиваль White motion и седьмой фестиваль японской анимации Gakko7. Организаторы дебютного автомобильного показа — Samopal Customs, четыре автолюбителя — собрали единомышленников во «ВКонтакте», пригласили обладателей лучших салонов, подкапоток, быстрых пневмоподвесок и крутых дисков из Москвы, Ростова-на-Дону, городов Центрального Черноземья и привлекли заинтересованную публику к первому белгородскому автофесту. Инициаторы Gakko7 — аниме-клуб «БелКА» — за семь лет проведения подобных событий уже знакомы фанатам японской культуры (даже сайт у фестиваля есть), поэтому желающих посмотреть на результаты работ косплееров на площадке ЦМИ собралось тоже достаточно. В этот день слоган автофестиваля «Не как у всех» в полной мере характеризовал всё происходящее перед Центром молодёжных инициатив: слева от здания разместились разные автомобили — от «копеек» 1980 года до чёрных «Лексусов», а справа бродили дамы-полицейские, Пикачу и школьницы всех сортов. — Я ору! Приезжай срочно. Тут такое происходит! — в сердцах кричал в телефонную трубку парень из лагеря автомобилистов, разглядывая короткие юбочки девочек в синих париках. Я подошла к девушке, издалека похожей на печку. — Фестиваль — это замечательное событие, в котором участвуют самые разные люди в самых разных костюмах! Персонажи из аниме, фильмов, манги и комиксов. Я представляю персонажа Сой Фон из манги «Блич». Готовилась к фестивалю около трёх месяцев, костюм делала вручную, — рассказала участница аниме-фестиваля Айрин Закирова. В это время мимо нас проехала голубая «шестёрка» с люком. В багажнике — мощная аудиосистема, которая способна перекрыть центральное аудиосопровождение фестиваля. — Я на фестиваль хожу уже третий год. Событие просто замечательное, организаторы — очень хорошие люди, всё просто... ну не на высшем уровне, но мне всё очень нравится! Я косплею Чии из «Чобитов», — поделилась участница фестиваля Анна. — К фестивалю готовилась месяца четыре. Костюм шился около месяца. В эту секунду «копейка» с адыгейскими номерами начинает «танцевать», ритмично поднимаясь и опускаясь на пневмоподвесках. — Фестиваль очень отличный! Хотя ещё не началось само выступление, атмосфера тут приятная и позитивная. Мы косплеим персонажей «Хоумстак» Фефери и Эридан, — рассказали Ирина Гризина и Каролина Добродомова, похожие на смурфиков-полицейских. — Мы готовили костюмы около трёх месяцев: половину сделали сами, половину нам помогали. Папы с сыновьями плавно перетекли с автофестиваля к анимешникам: любезно просили полуголых эльфиек «сфотографироваться с мальчиком». — Фестиваль мне очень нравится! Это мой первый фестиваль. Здесь обстановка весёлая, много знакомых персонажей. Я сам косплею Грелля Сатклиффа из «Тёмного дворецкого», — с придыханием откровенничал Александр Лювин, у которого глаза густо накрашены красной помадой. — Весь год с прошлого фестиваля я думал, какого персонажа представлять, но костюм в итоге собрал за последний месяц. к полудню на площадке стало тесно: количество зрителей превысило количество участников. — Я считаю, что это лучший автофестиваль за последние года три! Я особо не готовился к фестивалю. Так, помыл машину и пришёл. У меня красненький автомобиль — девушкам нравятся красненькие. Автомобиль повседневный, который ездит каждый день хорошо и быстро. Автомобиль, который не подводит, — рассказал участник автофестиваля Андрей, который привёз на выставку «Фольксваген Гольф». К машинам потихоньку начали стекаться «няшки»: девочки в костюмах льнули к отполированным кузовам, а зазевавшиеся автолюбители спотыкались и путались в девичьих шлейфах. — На фестивале есть интересные машины. Я привёз сюда свой «Тойота Веросса», мой автомобиль в последние несколько лет стал моим главным увлечением. Я работаю над ним каждый год, что-то изменяю, дополняю. Пытаюсь что-то идеальное сделать. Сейчас стоит трёхлитровый турбомотор с нестандартной турбиной мощностью порядка 600 «лошадей». До сотни разгоняется за четыре секунды. Конкретно к этому фестивалю я с ней ничего не делал, помыл и приехал, — поделился Алексей Мусаев. — Ты прикинь! Четыре секунды! Топнул ногой — и ты уже в Короче! — прокомментировали наш разговор случайные слушатели. Однако большую часть выставки составили отечественные прокачанные авто. Обтянутые кожей салоны, люки в крышах, турбированные движки... Со всех сторон то и дело слышались рычания моторов, а вокруг них вращались девушки в коротких шортах и топиках. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-7265151_1309853", -7265151, 1309853, 'Sh0fAkwV8ZSyJUzNUBGT4juQPw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— Только крестного хода вокруг ЦМИ не хватает! — подытожила одна из сотрудниц Центра молодёжных инициатив. Транспортная прокуратура завела административное дело на компанию после проверки санитарного состояния площади. Белгородская транспортная прокуратура завела административное дело на ОАО «РЖД» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Нарушения нашли во время проверки санитарного состояния привокзальной площади в Новом Осколе. На площади и в окрестностях обнаружили кучи мусора, бытовых отходов и переполненные мусорные контейнеры. После снегопадов территорию не очищали от снега и льда. Тающий снег на площади образовывал лужи, которые мешали проходить пассажирам. За нарушения РЖД грозит штраф в 100 тысяч рублей. Белгород станет четвёртым городом, который посетят участники велопробега. 6 июня в Белгороде пройдёт встреча с организаторами межрегиональной акции «Помоги встать» Игорем и Никитой Бодак. Никита Бодак несколько лет назад получил тяжёлую черепно-мозговую травму, трижды пережил клиническую смерть, перенёс две операции на мозге. Сегодня Никита может двигаться, разговаривать, его память и внимание тоже вернулись в норму. Отец мальчика — Игорь Бодак — решил своим примером вдохновить других родителей на борьбу за здоровье своих детей и организовал велопробег «Помоги встать». Его цель — поддержать тяжелобольных детей и детей-инвалидов, получивших травмы в ДТП. Отец и сын приедут в Белгород 5 июня. На следующий день, 6 июня, в Доме офицеров в 11:00 они поучаствуют в «круглом столе» по оказанию медико-социальной помощи детям, ставшим инвалидами после дорожно-транспортных происшествий. В 13:00 пройдёт концерт детских творческих коллективов для детей-инвалидов и детей, находящихся в школьных летних лагерях. Справка «Фонаря» Велопробег «Помоги встать» начался 1 июня в Москве. Участники посетят Тулу, Орёл, Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Маршрут составит более 2 тысяч километров. Велопробег завершится 18 июня. Руководитель независимого профсоюза перевозчиков «Дальнобойщики Белогорья» Александр Рыжов рассказал «Фонарю», что количество участников акции постоянно растёт. В понедельник, 27 марта, белгородские перевозчики присоединились к всероссийской забастовке дальнобойщиков. По данным «Ведомостей», к акции намерены присоединиться перевозчики в 50 регионах России. Руководитель независимого профсоюза «Дальнобойщики Белогорья» Александр Рыжов рассказал «Фонарю», что в Белгородской области к акции присоединяются только частные перевозчики.— Сколько точно человек задействовано в Белгородской области не могу сказать. Люди постоянно сообщают, что остановили машины и никуда не едут. Большие компании стараются не останавливаться. Остановили работу перевозчики, у которых