​Движение навстречу Кубку. Как «Энергомаш» пробился в 1/32 финала Кубка России по футболу

В понедельник, 7 августа, в Калуге на стадии 1/64 финала Кубка России «Энергомаш» встречался с одноимённым клубом за право сыграть с командой рангом выше — из ФНЛ.
Поддержать хозяев на стадион «Арена Анненки» пришло около тысячи калужских поклонников футбола. Понимая, что поддержка трибун будет на стороне соперника, белгородцы с самого начала включились в борьбу и уже на исходе четверти часа открыли счёт в матче. Владислав Фасхутдинов решился на удар с 25-и метров. Мяч попал в игрока «Калуги» и после рикошета залетел в сетку ворот хозяев — 1:0. По всей видимости, футбольная фортуна вернула должок нашей команде за пропущенный мяч от «Зоркого» в первенстве ПФЛ.
Пропустив мяч белгородцев, калужане бросились отыгрываться и ещё до перерыва создали ряд неплохих опасных моментов у ворот Руслана Дудкина. На 40-й минуте состоялся опаснейший прорыв по левому флангу нашей обороны, когда Арсен Оганесян ушёл от двоих белгородцев, но не сумел отдать точную передачу партнёру.
А уже за пару мгновений до окончания первого тайма быстрая атака гостей едва не увенчалась вторым голом. Всё тот же Фасхутдинов прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую, а Дмитрию Михалицыну не хватило считанных сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.
В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе белгородцев — 1:0.
В начале второй половины матча характер игры кардинально не изменился. Гости вышли из раздевалки более собранными и настроенными на атаку. Спустя семь минут после возобновления игры, Олег Калугин забросил мяч за спину защитникам хозяев, и новичок «Энергомаша» Дмитрий Михалицын мощно пробил в касание с линии штрафной, удвоив преимущество белгородцев — 2:0. Стоит отметить, что для молодого нападающего этот гол стал дебютным за наш футбольный клуб.
Забив второй мяч, белгородцы сбавили атакующие обороты, а «Калуга», напротив, взяла инициативу в свои руки. Проведя ряд перестановок в составе, хозяева всё чаще угрожали воротам Руслана Дудкина. И на 68-й минуте атакующий порыв калужан превратился в заработанный пенальти.
Капитан «Калуги» Юрий Дубровин хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, пробив в нижний от нашего голкипера угол — 1:2.
Сократив отрыв до минимума, «Калуга» бросилась спасать игру. В оставшееся время хозяева заметно прибавили и большими силами шли в атаку, освежив центр поля. Однако и гости время от времени пытались убегать в контратаки. Обе команды имели возможность изменить результат встречи, но в итоге счёт на табло так и остался 2:1 в пользу «Энергомаша».
— Игра получилось достаточно боевой. Кубковые игры всегда проходят с большой самоотдачей, характером, потому что всего один матч решает, кому проходить дальше по сетке турнира. «Калуга» — хорошая команда, встречи с ней получаются всегда тяжёлыми. Нам повезло, что мы забили быстрый гол с помощью рикошета. В целом, игра шла моментами — было преимущество то у одной, то у другой команды. Поздравляю всех болельщиков с выходом в следующий этап турнира, — прокомментировал итог встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко.
Преодолев барьер 1/64 финала, белгородцы вышли в следующий этап Кубка России. В 1/32 розыгрыша национального трофея в Белгород 23-24 августа приедет нынешний участник Футбольной Национальной Лиги — ФК «Тамбов» во главе с именитым специалистом Андреем Талалаевым, а в случае успеха в сентябре ожидается встреча с одним из четырёх клубов РФПЛ: московским «Динамо», тульским «Арсеналом», ленинградским «Тосно» или же хабаровским «СКА».
Напомним, что в рамках четвёртого тура первенства ПФЛ свой ближайший матч «Энергомаш» проведёт в пятницу, 11 августа, в гостях против раменского «Сатурна». Начало встречи в 19:00.