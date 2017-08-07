​«Футбольное безобразие». Как «Энергомаш» поделил очки с дебютантом ПФЛ

В четверг, 3 августа, в рамках третьего тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второго дивизиона группы «Центр» футболисты «Энергомаша» на своём поле не смогли одолеть новичка ПФЛ — ФК «Зоркий» из Красногорска.
Стартовый отрезок встречи, как и полагается, остался за хозяевами: белгородцы с первых минут активизировали свои наступления на ворота гостей, и уже на исходе получаса игрового времени открыли счёт в матче. Сергей Тонких, получив выверенный пас от партнёра по клубу, расторопнее всех оказался в штрафной площади соперника и переправил футбольный снаряд в ворота красногорской команды — 1:0. После пропущенного мяча «Зоркий» не опустил рук и стал искать голевое счастье у ворот белгородцев, что принесло подопечным Сергея Юрана успех. За три минуты до окончания первого тайма незамысловатый навес форварда гостей Сергея Цыганова не без помощи рикошета от Артёма Семейкина дезориентировал голкипера хозяев Руслана Дудкина, который лишь взглядом проводил мяч за линию собственных ворот — 1:1.
Во второй половине встречи темп игры немного спал, игра стала разбиваться на множество микроэпизодов. Причина тому — жаркая погода, перерывы на водопои и затяжка времени. Обе команды пытались создать у чужих владений опасные моменты, однако превратить их в забитые мячи так и не получилось. Футбольная фортуна в этот августовский вечер отвернулась от игроков, никому не позволив записать в свой актив полновесные 3 балла.
В итоге финальный свисток московского арбитра Дениса Заботина зафиксировал ничейный результат в матче — 1:1.
— Футбола было минут тридцать, всё остальное полное безобразие: затяжка времени, водопои, скорая помощь. Были моменты, которые обязаны забивать, однако подводит реализация. Сил потратили много, а победы так и не смогли добиться. Ключевая задача сейчас — восстановить игроков перед важной кубковой игрой в Калуге, — прокомментировал итог встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко.
Не сумев победить во второй домашней встрече первенства ПФЛ кряду, «Энергомаш» с 5 баллами в активе на данный момент находится в середине турнирной таблицы группы «Центр». На вершине «табели о рангах» пока двоевластие: у московского «Арарата» и «Калуги» по 7 набранных очков.
Впереди у «Энергомаша» серия гостевых встреч. В рамках четвёртого тура первенства ПФЛ белгородцы 11 августа сыграют против подмосковного «Сатурна» из Раменского, а перед этим проведут важнейший кубковый матч. В понедельник, 7 августа, в рамках 1/64 финала розыгрыша Кубка России белгородцы встретятся в Калуге с местным клубом. Триумфатор противостояния получит возможность принять у себя дома клуб Футбольной Национальной Лиги — «Тамбов» во главе с именитым специалистом Андреем Талалаевым.