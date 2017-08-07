​«Футбольное безобразие». Как «Энергомаш» поделил очки с дебютантом ПФЛ

Недовольны обслуживанием в Tele2 только 1,7 процента абонентов. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 проанализировал удовлетворённость белгородских абонентов качеством обслуживания за первые девять месяцев 2016 года. По информации пресс-службы белгородского филиала, эта цифра стала рекордной для региона — 88,7 процента. Девять из десяти обратившихся в салоны связи Tele2 оценили работу сотрудников компании на высший балл. Недовольны сервисом Tele2 только 1,7 процента абонентов.Фото пресс-службы белгородского филиала Tele2— Высокий уровень сервиса, как и выгодные цены, всегда были визитной карточкой Tele2. В третьем квартале Tele2 в Белгороде достигла рекордной отметки удовлетворённости абонентов. Удерживать такой высокий показатель компании помогает круглосуточная информационная служба поддержки Tele2, обслуживающая абонентов всех регионов России. Tele2 учитывает предпочтения абонентов в выборе каналов коммуникации с компанией и предлагает альтернативные возможности обслуживания: традиционный звонок в контактный центр, визит в салон связи, обращение по электронной почте или помощь в режиме онлайн,— поясняет коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов. С возникающими проблемами абоненты обращаются в контактный центр по номеру 611 — 81 процент абонентов могли сообщить операторe о своей проблеме меньше чем после 40 секунд ожидания. К новинкам техподдержки в компании относят чат на сайте Tele2 и канал Tele2_support в Telegram. На сайте нужно просто ввести имя и номер телефона, и специалист продолжит диалог с абонентом. Как уверяют в компании, если абонент обратится в чат в месседжере Telegram, он получит ответ примерно через минуту.На правах рекламы Городская администрация планирует отремонтировать в Белгороде шесть подпорных стен, которые на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии. В мэрии оценили работу городских служб по ликвидации последствия подтопления дома на улице Губкина, 15д. По информации пресс-службы администрации Белгорода, к 3 июня во дворе навели порядок, удалив грязь, мусор, грунт и щебень с проезжей части дороги, пешеходных дорожек и зелёной зоны, почистили дворовую ливневую канализацию. мэрии пообещали наказать сотрудников ведомств и служб, которые не сработали вовремя. На заседании отметили, что некоторые жители снимали на фото и видео подтопление вместо того, чтобы помогать сотрудникам аварийных служб бороться с последствиями ЧС. К 10 июня планируют завершить уборку подвалов дома от мусора и ила, а также заменить напольное покрытие в квартирах, пострадавших во время подтопления. Кроме того, на станции техобслуживания провели внутреннюю чистку и вернули владельцам пять автомобилей, которые также пострадали от воды.На сегодняшний день в Белгороде ещё шесть подпорных стенок находятся в неудовлетворительном состоянии. Для того, чтобы начать их ремонт, властям нужно обратить их в муниципальную собственность, потому что из 85 подпорных стен в Белгороде только четыре находятся на балансе муниципалитета, остальные — в собственности жильцов многоквартирных домой или вообще являются бесхозными. Город мастеров для детей хотят открыть уже к сентябрю 2017 года. В Белгороде в этом году хотят открыть интерактивный развлекательный центр для детей «Мастерславль». Он расположится на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Супруновской на месте старого белгородского зоопарка. — Это воссозданная мини-модель города со всей инфраструктурой, где дети могут не «поработать» специалистами в самых разных профессиональных сферах, но даже получить «зарплату» и потратить её. Здесь будет всё как в настоящей жизни, кроме одного: жителями и посетителями города являются дети, которые знакомятся с основами различных профессий. Здесь есть свой ЖД-вокзал, своя почта, больница, налоговая инспекция, банки, предприятия и заводы, — сообщает пресс-служба городской администрации. «Мастерславль» разместится в здании на площади 3 тысячи квадратных метров. Здесь появится 41-а мастерская для обучения детей 7-14 лет различным профессиям. Также инициаторы проекта обещают благоустроить прилегающую территорию и набережную Везёлки. На сам проект намерены потратить 250 миллионов рублей — их выделит ГК «Агро-Белогорье» и другие инвесторы, имён которых пока не называют. Сейчас уже на месте будущего города мастеров расчистили территорию и договорились с московской компанией, с которой заключат договор франшизы. Начать строительство «Мастерславля» планируют уже весной, а открыть детский город профессий — до конца этого года. Иллюстрация пресс-службы городской администрацииКак сообщает «БелПресса», к сентябрю в «городе» заработает больница, полиция, паспортный стол, почта, пекарня, ферма, стройка, ветклиника, объекты для работы спасателями, пограничная служба, таможня, гордорстрой и театр. Ещё через год откроют дом моды, археологическую мастерскую, автодром, салон красоты, суд, стадион и другие учреждения. Чтобы работа мастерских была максимально приближена к реальной, за ними закрепят учреждения и компании, которые работают в Белгороде: «Сбербанк» будет следить за работой банка «Мастерславля», региональное УМВД — за отделом полиции, БГАДТ — за детским театром, Белгородский хладокомбинат — за фабрикой мороженого.Организаторы предполагают, что посетителями «Мастерславля» ежегодно будут около 150 тысяч человек, а сам проект окупит себя через семь лет. Окончательная стоимость билета в город мастеров пока ещё не определена. Сейчас рассматривают два варианта: с билетами по 500 рублей и по 200 рублей за час пребывания в «Мастерславле». Напомним, что первоначально озвучивались планы по строительству на месте старого зоопарка аквапарка, но после глава совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов заявил, что два аквапарка — мини- и большой — построят в Белгородском районе на пляже в Нижнем Ольшанце. Кроме того, компания уже начала строить динопарк рядом с новым зоопарком в Сосновке — его обещают открыть ко Дню города. Женщина посчитала, что фраза «Тянет налево?» в рекламе услуг автомастерской нарушает общепринятые нормы и оправдывает супружеские измены. В Белгороде экспертный совет по применению законодательства о рекламе признал допустимой наружную рекламу одного из городских автосервисов, в которой использовалась фраза «Тянет налево?». На рекламу обратила внимание местная жительница, которая посчитала фразу непристойной, нарушающей общепринятые нормы и принципы поведения. С этой жалобой женщина обратилась в белгородское УФАС. — Публичное использование такого слогана ведёт к созданию мнения у общества о «нормальности» и «естественности» супружеской измены, — пояснили суть обращения белгородки в пресс-службе УФАС по Белгородской области. Экспертный совет не счёл приведённое мнение достаточным для признания рекламы непристойной, сославшись на то, что фраза употреблена в вопросительном, а не утвердительном предложении, она имеет отрицательный контекст, понятный автомобилистам, — машина неисправна и компания призывает исправить эту поломку. Такой призыв, по мнению экспертов, не может формировать общественное мнение о «нормальности» и «естественности» супружеской измены, которую увидела в этой фразе обратившаяся женщина. Эксперт «Фонаря» За комментарием мы обратились к профессору НИУ «БелГУ», доктору филологических наук Светлане Кошарной. — В сознании носителя языка фраза «тянет налево» вне зависимости от интонации — утвердительной или вопросительной — связывается со штампом, который имеет значение супружеской измены, потому что, согласно языковой традиции, машину может тянуть влево, но никак не налево. Безусловно, такой штамп обладает оценочностью и является эмоционально окрашенным. Именно то, что данное выражение не является нейтральным, позволяет авторам слогана привлечь внимание к предмету рекламы. — В случае с рекламой неважно, какую оценочность имеет то или иное клише, — главное, чтобы штамп был эмоционально окрашен (это что-то из разряда «деньги не пахнут»), лишь бы он вызывал хоть какую-то эмоцию, не «прошёл мимо» адресата. Однако всё же хочется, чтобы создатели рекламы были более разборчивы, памятуя, что реклама действительно оказывает эмоциональное воздействие на носителей языка, впечатывается в память, то есть влияет на языковую картину мира общества в целом. Закрепление в положительном ключе отрицательных языковых штампов, то есть выражений, имеющих исходную отрицательную оценочность, ведёт к формированию негативных социальных стереотипов и вызывает одобрительную усмешку там, где такое одобрение на самом деле неуместно. Энергетик Павел Ушаков работает больше семи лет в «Белгородэнерго». Нагрудный знак МЧС России «Участник ликвидации последствий ЧС» получил мастер Старооскольских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Павел Ушаков. Он внёс значительный вклад в ликвидацию последствий ЧС в Республике Крым и Севастополе, обеспечив надёжное электроснабжение социально-значимых объектов полуострова за счёт переключение схемы питания между основной электрической сетью и резервными источниками питания.Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Павел не раз участвовал в ликвидации аварийных ситуаций в РФ. Он восстанавливал электроснабжение после ледяного дождя в Кубани, устранял последствия штормового ветра в городе Аксай Ростовской области. Также мастер имеет президентскую награду. В режиме реального времени можно узнать, где ведутся работы, и когда их должны закончить. В Белгородской области теперь можно следить за состоянием теплосетей на онлайн-карте. Компания ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» на платформе «Яндекс-карты» создала сервис, где можно онлайн следить за тем, как идёт ремонт теплосетей и когда он закончится. Помимо это, через карту можно следить за аварийными ситуациями в случаях прорыва теплопровода.— Информация на данном ресурсе обновляется в соответствии с графиком ремонтных работ тепловых сетей, утверждённым компанией, и по мере возникновения нештатных ситуаций (в оперативном режиме — 20 минут после порыва), — пояснили в компании. Карта встроена на сайте ПАО «Квадра» и показывает состояние всех теплосетей компании. Белгородскую область надо выбрать в списке среди других регионов. Полиция разыскивает виновника аварии, в которой погиб 53-летний мужчина. В понедел
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​«Футбольное безобразие». Как «Энергомаш» поделил очки с дебютантом ПФЛ

Белгородские футболисты сыграли вничью с красногорским «Зорким» −1:1.

В четверг, 3 августа, в рамках третьего тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второго дивизиона группы «Центр» футболисты «Энергомаша» на своём поле не смогли одолеть новичка ПФЛ — ФК «Зоркий» из Красногорска.

Фото vk.com/sczorky

Стартовый отрезок встречи, как и полагается, остался за хозяевами: белгородцы с первых минут активизировали свои наступления на ворота гостей, и уже на исходе получаса игрового времени открыли счёт в матче. Сергей Тонких, получив выверенный пас от партнёра по клубу, расторопнее всех оказался в штрафной площади соперника и переправил футбольный снаряд в ворота красногорской команды — 1:0. После пропущенного мяча «Зоркий» не опустил рук и стал искать голевое счастье у ворот белгородцев, что принесло подопечным Сергея Юрана успех. За три минуты до окончания первого тайма незамысловатый навес форварда гостей Сергея Цыганова не без помощи рикошета от Артёма Семейкина дезориентировал голкипера хозяев Руслана Дудкина, который лишь взглядом проводил мяч за линию собственных ворот — 1:1.

Во второй половине встречи темп игры немного спал, игра стала разбиваться на множество микроэпизодов. Причина тому — жаркая погода, перерывы на водопои и затяжка времени. Обе команды пытались создать у чужих владений опасные моменты, однако превратить их в забитые мячи так и не получилось. Футбольная фортуна в этот августовский вечер отвернулась от игроков, никому не позволив записать в свой актив полновесные 3 балла.

В итоге финальный свисток московского арбитра Дениса Заботина зафиксировал ничейный результат в матче — 1:1.

— Футбола было минут тридцать, всё остальное полное безобразие: затяжка времени, водопои, скорая помощь. Были моменты, которые обязаны забивать, однако подводит реализация. Сил потратили много, а победы так и не смогли добиться. Ключевая задача сейчас — восстановить игроков перед важной кубковой игрой в Калуге, — прокомментировал итог встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко.

Не сумев победить во второй домашней встрече первенства ПФЛ кряду, «Энергомаш» с 5 баллами в активе на данный момент находится в середине турнирной таблицы группы «Центр». На вершине «табели о рангах» пока двоевластие: у московского «Арарата» и «Калуги» по 7 набранных очков.

Впереди у «Энергомаша» серия гостевых встреч. В рамках четвёртого тура первенства ПФЛ белгородцы 11 августа сыграют против подмосковного «Сатурна» из Раменского, а перед этим проведут важнейший кубковый матч. В понедельник, 7 августа, в рамках 1/64 финала розыгрыша Кубка России белгородцы встретятся в Калуге с местным клубом. Триумфатор противостояния получит возможность принять у себя дома клуб Футбольной Национальной Лиги«Тамбов» во главе с именитым специалистом Андреем Талалаевым.

Илья Романов

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#ФК Энергомаш #первенство ПФЛ #футбол
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