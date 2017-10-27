Заложник чужих судимостей. Как по документам белгородца осудили его одноклаccника

В пятницу, 27 октября, в Белгородском областном и Московском городском судах по видеосвязи рассмотрели жалобу Ашота Симоняна, по паспорту которого осудили другого человека. Мужчина не может выехать к семье в США потому, что под его именем, фамилией и паспортными данными в тюрьме сидит его одноклассник Рубен Геворкян.

В 2006 году мужчины вместе продавали машину. Через некоторое время Рубена Геворкяна арестовали по подозрению в ограблении. Из документов при себе у него была только ксерокопия паспорта Ашота Симоняна. Следствие не стало устанавливать личность мужчины и завело на него уголовное дело по документам Ашота Симоняна. В суде Рубен Геворкян назвал своё настоящее имя и заявил, что уже не раз просил прокуратуру признать, что он не Ашот Симонян.

Сетевое издание Go31.ru писало, что в 2013 году Ашот Симонян выиграл «грин-карту» и собирался улететь с семьёй в США. Для этого он запросил в УМВД справку о том, что у него нет судимостей. Но в полиции мужчине сообщили, что в 2006 году Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил его к двум годам колонии за грабёж с применением насилия, а в 2008 Нагатинский районный суд отправил его в тюрьму на пять лет за похожее преступление.

Пока Ашот Симонян выяснял, как его могли два раза осудить за грабёж, Чертановский районный суд снова отправил его «двойника» в тюрьму. Паспорт мужчины аннулировали, а Рубену Геворкяну выдали новый с данными из ксерокопии паспорта Симоняна. Из-за того, что на мужчину «повесили» три судимости и аннулировали паспорт, он уже два года не может увидеть своих детей. Также ему пришлось закрыть бизнес потому, что в банке отказывались выдавать кредит. Прокуратура Москвы провела расследование и признала, что в тюрьме сидит не Симонян, а Геворкян. По словам Ашота Симоняна, прокуратура затягивает дело и уже третий год ничего не делает.

— Вот уже три года я обращаюсь в прокуратуру Москвы и прошу отменить мне приговоры. Таких приговора ещё три. Понимаете? Получается, что я рецидивист. О чём думает Московская прокуратура? — спрашивает Ашот Симонян у Московского городского суда.



— Фактически мой подзащитный — бесправный человек. Он не может взять кредит, передвигаться. Мы считаем, что правоохранительные органы города Москвы совершили серьёзное нарушение его конституционных прав. В том числе судьи, которые выносили приговор. На них лежит особая ответственность. Даже если следственные органы допустили ошибку, установили не то лицо преступления, суд как отдельная ветвь власти должен реагировать на все эти нарушения и вернуть дело прокурору. Этого не произошло. У нас даже возникает вопрос: находился ли судья в адекватном состоянии, когда выносил приговор? — говорит Вартан Сагрунян, адвокат Ашота Симоняна.

Председатель Московского городского суда пообещала взять дело под свой контроль. Суд отменил своё решение об осуждении Ашота Симоняна и отправил дело в прокуратуру для нового расследования. Теперь мужчине осталось отменить ещё две судимости.

Помимо отмены приговоров Ашот Симонян вместе с адвокатом собирается добиваться того, чтобы все виновные в этой ситуации понесли наказание. По мнению мужчины, прокуратура, суды и следствие своими ошибками и затягиванием дела каждую секунду ограничивают его конституционные права. По словам адвоката, они уже написали заявление о проведении проверки в правоохранительных органах, но пока так и не получили ответа, хотя все сроки уже прошли.

— Эти идиоты успели выдать ему паспорт с моими анкетными данными и его фотографией, — возмущается Ашот Симонян. — Сотрудники УФМС даже не посмотрели, что на фотографиях разные люди. У меня такое ощущение, что все они между собой соревнуются, кто из них глупее. С 2015 года я не вижу ни одного нормального человека.