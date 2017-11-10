Торговать без сайта. Как с новым сервисом Сбербанка можно создать интернет-магазин*

По статистике, сегодня люди всё чаще покупают товары и оплачивают различные услуги в интернете, не выходя из дома. В этом особенно помогает банковская карта, привязанная к смартфону или к другому устройству.



Интернет-торговля — это не только удобно и популярно, но уже и крайне важно для бизнеса. Об этом говорит хотя бы тот факт, что с начала 2017 года в Черноземье рынок электронной коммерции вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Получается, что для многих предпринимателей наличие своего интернет-магазина уже становится практически обязательным условием, причём даже не столько ведения торговли, а сколько для формирования бизнес-репутации.

Директор управления торгового эквайринга Центрально-Чернозёмного банка Сергей Троценко рассказывает, что Сбербанк сейчас способен решить для малого бизнеса проблемы организации интернет-торговли и без создания специальных сайтов. По его словам, банк предлагает широкий перечень возможностей приёма денег с банковских карт в интернете. Это и оплата по e-mail без создания сайта, а также через социальные сети, например, Instagram.

— Есть готовые решения, такие как приём оплаты с использованием конструктора сайтов с нашим интернет-эквайрингом (CMS) или с реализацией индивидуального проекта с API интерфейсом, — поясняет Сергей Троценко.

Но само наличие собственного сайта или интернет-магазина для многих предпринимателей становится стержнем бизнес-процессов внутри компании. Такая практика задаёт новые современные алгоритмы в организации работы, заставляет, в конце концов, сотрудников находиться в рабочем тонусе в буквальном смысле всегда — в сети перерывов не бывает. Для развития бизнеса в России, формирования единого поля цивилизованного предпринимательства Сбербанк недавно презентовал новый бесплатный сервис для своих клиентов-предпринимателей Yoom.shop.

Скриншот yoom.shop

Сергей Троценко подчёркивает, что, по его мнению, это одно из самых перспективных решений сетевой торговли для малого бизнеса.

— Это название расшифровывается как YOur Online Market — бесплатный помощник для создания своего первого сайта. Сервис сразу интегрирован для приёма платежей по банковским картам, поддерживает передачу необходимой информации в соответствии с требованиями 54-го Федерального закона, — рассказывает Сергей Михайлович.

По его словам, для начала работы необходимо зарегистрироваться на сервисе Yoom.shop. Затем выбрать название сайта и провести его настройку.

— Весь интерфейс сервиса интуитивно понятен и прост, всегда есть возможность корректировки данных магазина, — отмечает Сергей Троценко. — Далее бизнесмен наполняет сайт товаром — его описанием и фотографиями, другими сведениями и характеристиками.

Как отмечают разработчики сервиса, на нём ведётся автоматический учёт прихода товара и списание со склада. Одним из явных преимуществ является то, что Yoom.shop использует удобный сервис Сбербанка, который позволяет без физической печати передавать чеки в Федеральную налоговую службу и направлять электронные чеки на e-mail адреса покупателей.

В Центрально-Чернозёмном банке не сомневаются, что своевременная цифровая революция приведёт к переходу значительной доли торговли из физического в виртуальное пространство. Чтобы облегчить этот переход для малого бизнеса, и был создан такой бесплатный сервис. В банке считают, что продукт найдёт своего клиента, и спрос на Yoom.shop.ru будет расти.

Как сообщают разработчики, сервис универсален, не требует дополнительных затрат на его содержание и наполнение, он позволяет малому бизнесу, не привлекая IT-специалистов, выйти на полноценный рынок интернет-продаж со своим собственным сайтом, расширив тем самым возможности по ведению бизнеса.