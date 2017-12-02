В Белгороде хотят построить «Белгород Сити». Что это такое? [разбор]

В Юго-западном микрорайоне Белгорода собираются построить административно-деловой центр «Белгород Сити». Урбанистическую концепцию на заседании регионального архитектурно-градостроительного совета представили сотрудники харьковского дизайнерского бюро «Альберго».

Иллюстрация vk.com/belinter

Каким видят «Белгород Сити» проектировщики и губернатор?

Дизайнеры предлагают вывести административные здания областного и городского значений из центра города в район застройки экономкласса «Новая жизнь». По мнению губернатора, это позволит разгрузить дороги в центре, так как сейчас сотрудники администраций создают массу неудобств горожанам, добираясь на работу на автомобилях.

— Если нам удастся административно-чиновничий центр вынести на юго-запад, для чего сделать дополнительные транспортные развязки, тогда мы получим совсем другую картину, связанную с пробками в городе, — заявил губернатор Евгений Савченко на заседании градостроительного совета.

Идея авторов «Белгород Сити» в том, чтобы создать разорванную, но неразделённую среду из семи стеклянных «высот-холмов», по внешнему виду похожую на разрезанное яблоко и отвечающую главным его качествам: целостность, природность, натуральность и полезность.

Но крышах здания дизайнеры «Альберго» предлагают высадить живые деревья, которые будут переходить в парк перед зданиями. Между двумя основными зданиями — белгородской администрацией и бизнес-центром — планируется построить торгово-развлекательные центры, спорткомплексы и другие малоэтажные объекты. По словам проектировщиков, комплекс должен выглядеть как мощный зелёный деловой сити.

Также авторы проекта хотят соединить здания делового центра с близлежащем микрорайоном «Жемчужина» цепью парковок и открытых спортплощадок.

— Мы понимаем, что сегодня градостроительные решения важны и востребованы. В Москве продемонстрировали революционный подход к формированию облика города. Такой подход должны инициировать и мы в наших городах и на пространстве всей области. Рукотворный парк в Москве является таким местом будущей столицы. Так и мы должны создавать пятнышки, которые перерастут в островки, архипелаг и в конце — в материк под названием «Новая благоустроенная Белгородская область». Этот совет — новая страница градостроения в регионе. То, что мы настроили, то, что, извините, науродовали, мы должны спаять и не выпускать (неясно, что именно имел в виду руководитель региона, — прим. «Ф».), — цитирует Евгения Савченко ИА «Бел.Ру».

«Аврора Парк» — «Новая жизнь» — «Белгород Сити»



Напомним, что в 2010-2011 года в Юго-западном микрорайоне собирались строить город-спутник Белгорода для молодых учёных «Аврора Парк». Общая стоимость проекта оценивалась в 22,3 миллиарда рублей.



— Мы рассмотрели план реализации большого, амбициозного, инновационного проекта под названием «Аврора Парк». Он будет иметь две ступени строительства, сначала — на 22 гектарах, затем — на 75 гектарах. Это только жилая зона. Сегодня у нас есть полное представление, как будет развиваться проект, кто там поселится, какая будет создана среда для будущих жителей, которым сделают специальные приглашения, — говорил Евгений Савченко в феврале 2011 года.

В сентябре того же года утвердили проект «Аврора-парка». В 2012 году планировалось построить жилой комплекс, детский сад, школу, бизнес-центр и объекты бытовой инфраструктуры. А к 2020 году на территории микрорайона уже должен был стоять деловой центр «Аврора Сити» площадью 116 тысяч квадратных метров, вокруг которого могли поселиться около 22 тысяч человек. Реализацией проекта занималась корпорация «Развитие».

В 2014 году жильцам, которые претендовали на аренду жилья в «Авроре Парке», объявили о закрытии проекта и предложили им выкупить квартиры, хотя изначально с ними заключали договоры только на аренду жилья.

С начала строительства и до 2017 года в эксплуатацию ввели всего два 150-квартирных дома. В 2016 году жители этих домов жаловались журналистам портала belive.ru на транспортные проблемы и отсутствие в микрорайоне инфраструктуры.

— Вообще проблем полно. Живем года четыре, а единственный магазин открыли только в апреле 2016 года, аптеки вообще нет. Кто без машины — только по расписанию маршрутки № 30, и то она ходит с огромным перерывом в рейсах. Дойти самому — легко! По неасфальтированной дороге, но если дождь, то по уши в грязи 40 минут до ближайшей аптеки или магазина, — рассказывала жительница микрорайона журналистам.

В 2016 году на проблемы корреспонденту «Фонаря» жаловались также белгородцы, которые проживают в другом соседнем микрорайоне Юго-Западный 2.2.

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В августе 2017 года в администрации представили пять проектов развития Юго-западной части города. Все они подразумевали общее развитие микрорайона «Жемчужина» и Ботанического сада НИУ «БелГУ». Проекты отправили на доработку. Там же, в 2017 году на 27 гектарах (всего микрорайон должен занимать больше 70 гектаров) начали строить дома по проекту «Новая жизнь». Сегодня идёт распределение жилья во второй очереди желающих получить льготное жильё в «Новой жизни».

Посмотреть полную концепцию проекта «Белгород Сити» можно здесь.