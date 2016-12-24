Автопортал Drom.ru назвал самые популярные инормарки в ЦФО

Пресс-служба автомобильного портала Drom.ru рассказала о самых востребованных иностранных автомобилях в Центральном федеральном округе в 2016 году. Для этого специалисты проанализировали более 500 тысяч объявлений о продаже автомобилей, размещённых за год на сайте.

Самой востребованной иномаркой стал Ford Focus — он встретится более чем в 7,5 тысячах объявлений о продаже в ЦФО. Чуть больше 5 тысяч раз жители ЦФО размещали объявления о продаже Hyundai Solaris. Третье место — у Kia Rio, четвёртое — у Opel Astra, пятое — у Volkswagen Passat.

— Ford Focus можно назвать наиболее популярным авто в стране, он входит в тройку самых продаваемых иномарок в шести из восьми федеральных округов России, — пояснили авторы исследования.

Лидером среди производителей стала Toyota, опередившая Volkswagen, Hyundai, Nissan и Ford. К слову, Toyota Corolla стала лидером по количеству объявлений в Сибирском федеральном округе, а на Дальнем Востоке самая продаваемая иномарка — Toyota MarkII.