По предварительным данным, девушку несколько раз ударил ножом её бывший возлюбленный. В Шебекинском районе 17-летняя школьница попала в больницу с ножевыми ранениями. В УМВД по Белгородской области рассказали, что сейчас проверяют причастность к нападению на девушку 19-летнего жителя села Новая Таволжанка. Молодой человек задержан.По данным полиции, подозреваемый пришёл к своей бывшей девушке и во время ссоры несколько раз ударил ножом. Пострадавшая позвонила своим родным, которые вызвали «скорую» и полицию. В Следственном управлении СК РФ по Белгородской области на молодого человека завели уголовное дело за покушение на убийство. В пресс-службе ведомства рассказали, что молодой человек нанёс девушке 12 ножевых ранений и пытался душить. На время следствия обвиняемого заключили под стражу.
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Автопортал Drom.ru назвал самые популярные инормарки в ЦФО

Самым популярным автомобилем стал Ford Focus.

Пресс-служба автомобильного портала Drom.ru рассказала о самых востребованных иностранных автомобилях в Центральном федеральном округе в 2016 году. Для этого специалисты проанализировали более 500 тысяч объявлений о продаже автомобилей, размещённых за год на сайте.

Самой востребованной иномаркой стал Ford Focus — он встретится более чем в 7,5 тысячах объявлений о продаже в ЦФО. Чуть больше 5 тысяч раз жители ЦФО размещали объявления о продаже Hyundai Solaris. Третье место — у Kia Rio, четвёртое — у Opel Astra, пятое — у Volkswagen Passat.

— Ford Focus можно назвать наиболее популярным авто в стране, он входит в тройку самых продаваемых иномарок в шести из восьми федеральных округов России, — пояснили авторы исследования.

Лидером среди производителей стала Toyota, опередившая Volkswagen, Hyundai, Nissan и Ford. К слову, Toyota Corolla стала лидером по количеству объявлений в Сибирском федеральном округе, а на Дальнем Востоке самая продаваемая иномарка — Toyota MarkII.

Дарья Романенко

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