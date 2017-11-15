​​Стало известно имя возможного соперника Фёдора Емельяненко

Весной 2018 года Фёдор Емельяненко выступит на турнире гран-при Bellator против экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира.



— Нас ждёт особое событие. Мы сведём восемь знаковых бойцов MMA друг с другом, и сильнейший станет чемпионом в тяжёлом весе... Поверьте, нас ждут потрясающие бои, — сказал президент Bellator Скотт Кокер.

Контракты на бой Емельяненко и Мир подпишут в скором времени. Возможно, он состоится уже в апреле 2018 года. Этот поединок станет вторым для Фёдора в организации Bellator. Свою первую схватку он провёл 25 июля против Мэта Митриона, который победил «Последнего Императора».

— Мне позвонили с предложением, и я принял его. Мне сказали, что я буду драться с Фёдором Емельяненко. Надеюсь, это произойдёт в апреле 2018 года. Это грандиозное событие. Думая об этом, я даже не мог заснуть, — цитирует Фрэнка Мира lenta.ru.



Фото smotrisport.tv

Всего на счету старооскольца 36 побед и пять поражений в 41-м бою. Будущий соперник Фёдора, Фрэнк Мир — экс-чемпион UFC, и у него в активе 18 побед и 11 поражений. Турнир Bellator будет проходить в течение всего 2018 года. На нём выступят тяжёловесы Фёдор Емельяненко, Фрэнк Мир, Мэтт Митрион и Рой Нельсон, а также бойцы полутяжёлого веса Райан Бейдер, Куинтон Джексон, Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен.

Напомним, что Фёдор Емельяненко вернулся на ринг два года назад. До боя с американцем Митрионом он успел провести ещё два боя: с индийцем Джайдипом Сингхом и бразильцем Фабио Мальдонадо. Бой с Сингхом закончился досрочно, а результаты поединка с Мальдонадо проигравший бразилец оспорил, но судьи не стали менять своё решение, оставив победу Емельяненко. Сам российский боец назвал этот бой одним из худших в своей карьере.

О бое с Мэттом Митрионом в Сан-Хосе стало известно в ноябре 2016 года. Для Емельяненко это должен был быть 42-й бой. Поединок первоначально должен был пройти ещё 18 февраля, но за день до боя Митрион попал в больницу из-за найденных у него камней в почках. В итоге бой состоялся рано утром 25 июня.