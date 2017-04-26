В Белгородской области Tele2 запустила сеть 4G

Альтернативный оператор мобильной связи запустил сеть LTE в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Для этого специалисты компании модернизировали центры коммуникации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. Белгородская область стала 28 российским регионом, где появился высокоскоростной интернет от Tele2.
— Tele2 стремится предоставлять абонентам самые нужные и востребованные услуги. Мы запускаем сеть 4G в трех крупнейших городах Белгородской области, где самая высокая доля проникновения устройств с поддержкой LTE. Используемый нами частотный диапазон 1,8 тысячи МГц позволяет обеспечить не только высокую скорость передачи данных — до 60 Мбит/с, но и отличное покрытие, а также хороший уровень сигнала в зданиях. В 2017 году мы продолжим развитие сетей высокоскоростного мобильного интернета: до конца текущего года LTE-технология будет доступна 60 процента населения региона, — пообещал директор белгородского филиала Tele2 Геннадий Рыжков.
Пресс-служба компании напоминает, что в апреле Tele2 анонсировала новую тарифную линейку «Мой». Главная особенность тарифов «Мой Tele2», «Мой онлайн», «Мой онлайн» и «Мой разговор» в том, что абоненты могут бесплатно звонить на номера Tele2 домашнего региона и по всей России, и этот бонус не входит в основной пакет минут. Ещё оператор включил в базовые характеристики тарифов безлимитный трафик в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и месседжерах WhatsApp и Viber. Интернет в поездках по России на этих тарифах будет тарифицироваться по ценам домашнего региона, а входящие останутся бесплатными. «Несгораемые остатки» также доступны абонентам тарифной линейки «Мой».
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