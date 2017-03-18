​В Белгородской области абоненты Tele2 чаще звонили на 8 марта, чем на 23 февраля

В Белгородской области абоненты Tele2 на 8 марта сделали 2,7 миллиона звонков. Это на 200 тысяч больше, чем на 23 февраля. Мобильный оператор опубликовал статистику активности абонентов на праздники.



Фото пресс-службы Tele2

— Общая продолжительность звонков, совершённых клиентами Tele2 в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 миллионов минут, что на 8 больше больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора в праздники осталась на прошлогоднем уровне и составила 2,5 минуты. Больше остальных общались челябинцы — за два праздника они сделали более 15 миллионов звонков, — пояснили в пресс-службе компании.

Белгородские абоненты компании в День защитника Отечества потратили более 27 тысяч гигабайт интернет-трафика. Примерно столько же прошло через оператора в Международный женский день. В праздники белгородцы отправили 1 миллион SMS на 23 февраля и 2,6 миллиона SMS на 8 марта.

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