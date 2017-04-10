Белгородцам расскажут о «пакете Яровой» и организации митингов [обновлено]

В Белгороде проведут семинар для гражданских активистов, на котором расскажут о проведении и организации митингов, а также объяснят, как работает «пакет Яровой».

Перед участниками выступит председатель федерального профкома независимого студенческого профсоюза «Дискурс» Анастасия Байбикова, IT-специалист Игорь Цевменко, юрист и эксперт по свободе собраний Московской хельсинкской группы, координатор правовых и исследовательских программ Дома прав человека Наталья Звягина.

Бесплатный семинар пройдёт в среду, 12 апреля. Сначала его планировали провести в студии «К34» (улица Победы 83б, ТЦ «Лента» — прим. ред.). Однако, позже организаторы перенесли место проведения семинара на улицу Крупскую, 42а. Начало в 18:00.

