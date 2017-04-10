Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, была заснята видеорегистратором. В воскресенье, 27 марта, в ГИБДД по Белгородской области сообщили о проведении административного расследования по факту аварии на улице Щорса в Белгороде. Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и установить тяжесть последствий для пострадавшего 72-летнего мужчины После этого будет вынесено решение о привлечении к ответственности виновника аварии.Напомним, 25 марта водитель на вазовской «девятке» на пересечении улиц Щорса и Конева сбил пешехода, которого остальные водители пропустили. Видеорегистратор зафиксировал, как за несколько секунд до столкновения пенсионер успел поблагодарить пропустившего его водителя. Пешеход был госпитализирован с травмами.
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вторник, 11 апреля
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Белгородцам расскажут о «пакете Яровой» и организации митингов [обновлено]

Гражданским активистам расскажут, как работает «пакет Яровой», и что надо знать при организации митинга.

В Белгороде проведут семинар для гражданских активистов, на котором расскажут о проведении и организации митингов, а также объяснят, как работает «пакет Яровой».

Перед участниками выступит председатель федерального профкома независимого студенческого профсоюза «Дискурс» Анастасия Байбикова, IT-специалист Игорь Цевменко, юрист и эксперт по свободе собраний Московской хельсинкской группы, координатор правовых и исследовательских программ Дома прав человека Наталья Звягина.

Бесплатный семинар пройдёт в среду, 12 апреля. Сначала его планировали провести в студии «К34» (улица Победы 83б, ТЦ «Лента» — прим. ред.). Однако, позже организаторы перенесли место проведения семинара на улицу Крупскую, 42а. Начало в 18:00.


Дмитрий Голуцкий

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#К34 #митинг #Анастасия Байбикова
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