​На Стойленском ГОКе установили новую систему пожарной сигнализации

На Стойленском ГОКе в ремонтно-механическом цехе установили новую систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Новое оборудование состоит из 157 датчиков, которые оперативно определяют возможное возгорание и передают информацию об этом начальнику цеха и в пожарную часть комбината. Работников цеха о возможном пожаре предупреждает звуковой и световой сигнал.
— В ремонтно-механическом цехе ремонтируют оборудование комбината и изготавливают запасные детали. Стоимость оборудования и монтажных работ составила около 200 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе Стойленского ГОКа.
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