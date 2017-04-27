​В Белгородской области компания Tele2 провела «День открытых людей»

Пожарные и лесники советуют жителям региона активнее жаловаться на поджигателей и мечтают о сыром и прохладном лете. Начальник управления лесами Белгородской области Владимир Щендрыгин и заместитель начальника ГУ МЧС — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Фёдоров рассказали, что «пикник летом-2015 дешевле заказать в „Мире шашлыка“, чем пожарить в лесу».Владимир Щендрыгин отметил, что тема лесных пожаров всегда была злободневной, но в связи с событиями в Хакасии снова вышла на первый план. Андрей Фёдоров уточнил, что в Белгородской области только пять процентов пожаров имеют техногенную основу, а 95 процентов возгораний происходят по вине человека. — Из них три процента — это чистая случайность, а всё остальное — человеческий умысел, — пояснил начальник управления лесами Владимир Щендрыгин, — особенно опасны испытатели, пироманы, которым просто интересно, как будет травка гореть.— Поджоги травы — это сезонное обострение у народа, — продолжил Андрей Фёдоров. — Бытует мнение, что трава будет расти лучше, почва удобрится… Я сам помню, как моя бабушка в деревне траву жгла. Это у нас в крови.С 20 апреля в Белгородской области начался особый противопожарный режим: усилены отряды, которые осуществляют наблюдения за лесами, а также вдвое увеличены суммы штрафов за поджоги — теперь «пожарить шашлычки в лесу» обойдётся не менее, чем в три тысячи рублей. Однако оба спикера отметили, что повышаться минимальные штрафы не будут — в нынешней ситуации три тысячи рублей являются весомой суммой.— Губернатор и нас, и совет безопасности держит в тонусе, — отметил Андрей Фёдоров. Он подчеркнул, что «не призывает людей к доносительству», но настаивает на активной жизненной позиции: поджигателей надо хватать за руку и предавать общественности, не оставаться равнодушными к случающимся правонарушениям. Для примера он рассказал, как в Прохоровском районе казаки поймали преступника и сдали его властям. В Белгородской области за прошедший год было составлено 580 протоколов об административных правонарушениях на поджигателей травы и мусора, что на порядок выше числа протоколов в схожих субъектах Российской Федерации.За состоянием лесов в области ведётся наблюдение как с земли волонтёрскими группами, куда входит больше 12 тысяч человек, так и с воздуха с помощью различных технических устройств. Так, сейчас в Борисовском районе идёт суд над человеком, которого поймали с помощью камер видеонаблюдения: поджигая траву, он причинил ущерба на сумму 1,2 миллиона рублей.— Вообще, мы с МЧС молимся на погоду, — отшутился Владимир Щендрыгин. — Наша мечта — чтобы на 1 мая шёл снег, а дождь кончился в ноябре. И нам хорошо, и людям неплохо. 6 сентября в Белгороде прошёл митинг против реорганизации центра общей врачебной практики, который находится на Гринёвке. Жители микрорайона требовали отменить это решение, так как фактически медучреждение переносят в поликлинику № 4. В освободившемся здании хотят открыть лечебно-физкультурный диспансер для белгородских спортсменов. По словам жителей, их никто не предупреждал о реорганизации, а врачи узнали о переезде из письма, которое им прислали по факту принятого решения. История с центром общей врачебной практики началась 1 сентября. На портале «БелПресса» опубликовали материал о том, что центр планируют реорганизовать, прикрепив его к городской поликлинике № 4. На освободившемся месте должен появиться лечебно-физкультурный диспансер для белгородских спортсменов. На сайте городской администрации уверяли, что «потребность в специальном медицинском учреждении для спортсменов назревала давно», а жители Гринёвки, которые до этого девять лет лечились в центре семейной медицины, раньше и так ездили в четвёртую поликлинику. — Ну да, когда нам митинг одобрили, они начали оправдываться, — усмехается Оксана Савельева, организатор митинга и один из главных активистов микрорайона. Мы договорились с ней о встрече за день до митинга. На встречу она пришла не одна, а с «группой поддержки» из десяти пенсионеров, в основном женщин. Пожилые люди — главные посетители центра общей врачебной практики на Гринёвке и основные участники организованного митинга. — Вы сюда приехали с какой целью? Как корреспондент? Помочь нам или навредить? — местные пенсионеры настроены решительно, для себя они уже делят всех журналистов на «своих» и «чужих». — К нам тут телевидение приезжало, снимали-снимали и в итоге про нашу проблему никому не рассказали (речь шла о сюжете телеканала «Мир Белогорья» — прим. ред.). Из разговора с активистами становится понятна история появления на Гринёвке центра общей врачебной практики. До него, примерно здесь же, уже было подобное учреждение, которое построил завод «Ритм» для своих рабочих. Центр был маленький и существовал на площади двух квартир жилого дома, которые объединили в одну. Позже его закрыли и открыли там аптеку, а для местных жителей сделали центр общей врачебной практики, который успел проработать девять лет. — Мы лично ходили к Потрясаеву (председатель Белгородской областной думы Василий Потрясаев на тот момент был главой администрации Белгорода — прим. ред.) и просили сделать там ремонт. Он нас услышал, и нам сделали хорошую поликлинику. Поликлиника — некорректное название для этого медицинского учреждения. Из разговоров с врачами и пациентами становится понятно, что в центре общей врачебной практики по факту работают только терапевты и несколько медсестёр, которые берут простые анализы и делают уколы. Всего за ним закреплено около 14 тысяч человек. Терапевты часто выписывают направления к узким специалистам, к которым всё равно нужно ехать в четвёртую поликлинику. Из-за этого на центр периодически жаловались всё те же местные жители, которые теперь вышли на его защиту. — Мы письма в администрацию уже давно писали, просили добавить нам узких врачей. Нам никто не ответил, — возмущаются пенсионеры. ***Основная претензия митингующих заключалась в том, что им — «старым и больным пенсионерам» — придётся далеко ехать в четвёртую поликлинику, «тратить деньги на такси и автобус». А центр общей практики находится у них прямо под окном. Оператор дарит скидки на скоростной мобильный интернет. Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о начале акции «Бодрый интернет». В субботу, 26 декабря, с 15:00 до 18:00 посетители ТРК «МегаГРИНН» смогут бесплатно выпить кофе и получить квалифицированную консультацию по пакетным тарифным планам со скоростным мобильным интернетом Tele2.Акция «Бодрый интернет» даёт возможность получить скидку на абонентскую плату в первый месяц использования услуг связи. Для этого нужно подключить тарифный план «Чёрный» или «Очень чёрный». При подключении тарифного плана «Чёрный» новым абонентам будет предоставлена 100-процентная скидка на абонентскую плату в первый месяц обслуживания, 1 гигабайт интернет-трафика без ограничения скорости, а также безлимитное общение внутри сети с абонентами Tele2 Белгородской области.При подключении тарифного плана «Очень чёрный» новым абонентам будет предоставлена 50-процентная скидка на абонентскую плату в первый месяц обслуживания. Тарифный план включает 2 гигабайта интернет-трафика без ограничения скорости, 300 минут на все телефоны региона и на телефоны Tele2 Россия и 100 SMS-сообщений на все телефоны региона.— С момента запуска 3G Tele2 в Белгородской области объём потребляемого интернет-трафика на одного абонента вырос более чем в десять раз. Чтобы белгородцы могли свободно пользоваться интернетом, а также не ограничивать себя в общении с близкими и друзьями, мы решили помочь подобрать им оптимальный интернет-тариф и в качестве комплимента угостить вкусным кофе из мобильной кофейни Tele2, — заявил коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов.Фото пресс-службы Tele2Информация о месте и времени проведения следующей акции «Бодрый интернет» будет размещена в официальной группе Tele2 во «ВКонтакте».На правах рекламы Ситуация с пассажирскими перевозками в Белгороде долгие годы остаётся очень сложной. Власти и полиция не могут совладать с «нелегальными» маршрутчиками, а муниципальное транспортное предприятие не справляется с кредитами и долгами. При этом в СМИ заявляется, что МУП «ГПТ» поддерживает курс властей, а власти заботятся о МУПе. Мы приводим анонимный (это было условием беседы) монолог бывшего сотрудника мэрии, долгое время занимавшегося транспортной сферой. Программа развития транспортных услуг в Белгородской агломерации даёт серьёзные сбои. И вот почему.В 2012 году было принято решение о развитии пассажирских перевозок в Белгороде и Белгородском районе. Предполагалось сделать транспорт удобным, безопасным, комфортным, охватывающим все точки города и района, чтобы пассажиры могли добраться из точки «А» в точку «Б» с минимальными затратами и максимальным комфортом. Для этого минский институт провёл в городе исследование пассажиропотока, на которое потратили миллионы рублей. В 2013 году институт выдал заключение, взятое за некую основу.До 2013 года основной подвижной состав в Белгороде был представлен старыми ПАЗами и иномарками, средний возраст парка превышал десять лет, в некоторых случаях доходил до 35 лет. Правительством было принято решение провести новый открытый конкурс и предложить перевозчикам обновить подвижной состав. Для этого в 2013 году правительство области через мэрию Белгорода закупило для МУП «Городской пассажирский транспорт» новый подвижной состав: 105 автобусов, работающих на метане и 20 троллейбусов белорусского производства.Для приобретения техники на МУП «ГПТ» «повесили» кредит размером 349 миллионов рублей. Был расчёт, что МУП «ГПТ» вместе с другими перевозчиками, которые собирались приобретать новый подвижной состав, примет участие в конкурсе и станет обслуживать население, зарабатывая деньги. По расчётам, МУП должен был самостоятельно выплачивать кредит, параллельно платить зарплату работникам и нести все сопутствующие расходы. Кредит на сегодняшний момент даже близко не выплачен.В 2014 году администрация Белгорода утвердила новый реестр городских и пригородных маршрутов, а затем объявила об организации открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок, который провела летом того же года. До проведения конкурса на рынке работал ряд транспортных компаний: «Таксопарк» (кру