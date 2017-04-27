​В Белгородской области компания Tele2 провела «День открытых людей»

В Белгородской области альтернативный оператор мобильной связи Tele2 провёл «День открытых людей». Компания проводит акцию по всей России. В этот день менеджеры и том-менеджеры компании работают в салонах Tele2 и лично общаются с клиентами. В этом году в юбилейной, десятой акции участвовало 1200 сотрудников Tele2 в 600 салонах во всех регионах России. В Белгородской области «День открытых людей» прошёл в четырёх салонах связи.
— Tele2 провела уже десять «Дней открытых людей», и каждый раз мы убеждаемся в том, как важно получать обратную связь от абонентов. Компания учитывает все отзывы и пожелания клиентов и использует их для улучшения качества предоставляемых услуг. Посетители салонов получают уникальную возможность узнать больше о компании из первых уст — это позволяет повысить их лояльность и интерес к Tele2. В этот раз в рамках «Дня открытых людей» мы проводили конкурс, победители которого станут новыми героями имиджевой кампании Tele2 и появятся на рекламных носителях по всей стране, — рассказал Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2.
Во время акции компания провела конкурс «Без звезд в рекламе», участвуя в котором, любой посетитель салона Tele2 может получить шанс сняться в рекламе оператора. Для этого надо было сфотографироваться в специальных рамках, а потом выложить фотографию в социальных сетях с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_7. В финал выйдут девять человек, чьи фотографии во «Вконтакте» и Instagram наберут больше всего лайков. Итоги конкурса Tele2 подведет 16 мая.
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