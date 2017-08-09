Осенью из Белгорода можно будет улететь в Дубай

Из Белгорода в Дубай запускают прямой чартерный рейс. Самолёт Boeing-757 авиакомпании Azur Air будут летать в Эмираты с 27 октября по 23 марта каждую пятницу. По словам генерального директора ООО «Лайф-Тур Центральный регион» Александра Халаимова, билеты не будут продаваться напрямую, а только в пакетных турах, включающих перелёт, трансфер, проживание в гостинице, питание и медицинскую страховку. Цены на туры в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) по раннему бронированию будут начинаться от 48 тысяч рублей на двоих.
Этим летом из белгородского аэропорта самолёты летали на Крит (Греция), в Энфиду (Тунис) и Анталью (Турция), а также в Сочи, Симферополь и Геленджик. На данный момент на зимнюю полётную программу запланировано только одно направление — ОАЭ, однако есть вероятность, что запустят ещё и прямой рейс в Таиланд.