С 1 марта сервис «Электронная регистратура» перестал работать. На сайте губернатора и правительства Белгородской области объяснили, как через интернет записать на приём к врачу себя и своего ребёнка. С 1 марта онлайн-запись доступна только на сайте «Госуслуги», а работавший ранее ресурс «Электронная регистратура» теперь только предоставляет информацию о графике работы врачей, но там теперь нельзя записаться на приём. На портале пользователю нужно пройти стандартную регистрацию, указав паспортные данные, СНИЛС и информацию о полисе ОМС. Если он захочет записать на приём ребёнка, которому ещё не исполнилось 14 лет, то в «личном кабинете» надо будет заполнить раздел «Информация о ребёнке». После этого со своим СНИЛСом и паспортом придётся обратиться в регистратуру детской поликлиники по месту прописки и попросить «внести в электронную медицинскую карту ребёнка данные о законном представителе». Напомним, что раньше записаться на приём можно было через сервис «Электронная регистратура», который закрыли 1 марта. По сообщениям наших читателей, регистратура не всегда работала стабильно и могла предоставлять неверную информацию о посещении больницы: люди отмечали, что система показывала визиты к врачу, которых, по их словам, не было. Подробнее о проблемах сервиса можно прочитать в нашем материале.
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Осенью из Белгорода можно будет улететь в Дубай

С 27 октября по 23 марта из Белгорода в ОАЭ откроют чартерный рейс.

Из Белгорода в Дубай запускают прямой чартерный рейс. Самолёт Boeing-757 авиакомпании Azur Air будут летать в Эмираты с 27 октября по 23 марта каждую пятницу. По словам генерального директора ООО «Лайф-Тур Центральный регион» Александра Халаимова, билеты не будут продаваться напрямую, а только в пакетных турах, включающих перелёт, трансфер, проживание в гостинице, питание и медицинскую страховку. Цены на туры в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) по раннему бронированию будут начинаться от 48 тысяч рублей на двоих.

Этим летом из белгородского аэропорта самолёты летали на Крит (Греция), в Энфиду (Тунис) и Анталью (Турция), а также в Сочи, Симферополь и Геленджик. На данный момент на зимнюю полётную программу запланировано только одно направление — ОАЭ, однако есть вероятность, что запустят ещё и прямой рейс в Таиланд.

Трофим Нарожный

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#Таиланд #путешествия #Александр Халаимов #белгородский аэропорт
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