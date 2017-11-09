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В десяти белгородских сёлах появился 4G-интернет от МТС*

Скоростным интернетом смогут воспользоваться ещё 10 тысяч белгородцев.

Компания МТС расширяет покрытие сети 4G в Белгородской области. За последние три месяца этого года мобильный 4G-интернет появился ещё в 10 населённых пунктах региона. Так, высокоскоростной интернет появился в сёлах: Погромец, Фощеватово, Бершаково, Бутово, Призначное, Архангельское, Малобыково, Соломино, Шопино и Прокудино. Это позволило более 10 тысячам жителей этих сёл смотреть фильмы онлайн, совершать покупки в интернет-магазинах, учиться и общаться с близкими прямо со своего смартфона и там, где это удобно.

— Быстрый мобильный интернет особенно востребован в области, в тех населённых пунктах, где нет проводного домашнего интернета. С приходом LTE жители получают самые современные услуги и доступ к полезным приложениям. Это крайне важно, ведь с их помощью можно записаться к врачу, заказать необходимые документы и не тратить время на поездку в районный центр. Мы ведём планомерную работу по расширению покрытия именно в области. В общей сложности с начала года мы обеспечили скоростным интернетом более 20 деревень и сёл. Это те места, где мобильный доступ является единственной возможностью выхода в сеть, и он очень востребован. В среднем, с начала года трафик в сети LTE МТС вырос в полтора раза, — говорит директор белгородского филиала МТС Гузель Галеева.

Справка «Фонаря»

Сегодня воспользоваться LTE-связью МТС могут жители более 80 населённых пунктов Белгородской области. Кроме того, уже в более чем 15 населённых пунктах региона запущена «ускоренная» сеть LTE-Advanced со скоростью до 150 мегабит в секунду. Сеть LTE-A работает в Белгороде, Старом Осколе, Валуйках, Шебекино и в других городах и сёлах области.

Никита Пармёнов

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